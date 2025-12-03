軍情局與荷蘭祕密交流曝光 張競：應安撫合作對象

近日網路傳出軍情局與荷蘭情報單位交流行程、細節曝光，軍情局則回應內容失真。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，損害管制關鍵是要安撫合作對象的不滿，同時針對曝光人員善後。

(圖/中天新聞)

張競指出，情報交流在交換情資與研討階段，依據傳統作業規範，必然是向對方要求「登堂入室」，在對方辦公處所召開會議，由接待方負責安全控管。若有聯誼活動，基本上亦由接待方負責選擇適當地點，並負責安全與保密控管作業。

張競認為，就算我方要安排聯誼活動答謝接待單位，餐敘必須尋找有隔離包廂的餐廳。高球球敘亦要妥善分組，避免過度聚集，行事高調消息外洩。以往駐外聯絡官便有臨時租用遊艇，利用遊港或是遊河行程，舉辦聯誼答謝餐會，避免高級長官行程曝光的妥善安排。

軍情局徽誌。(圖/維基百科)

張競表示，由被曝光的行程安排與活動狀況顯示，違反化整為零、分別運動與境外會合基本要求。特別是個別人員的行李超重，必然是因為採購過多禮品所致；正因以往曾有類似導致行程曝光案例，因此才三令五申要求，赴外公務行程不得採買禮品致贈上級；顯然又是老毛病發作，組織文化惡習再犯。

張競指出，許多國家情報單位赴歐公幹行程，都會商請接待國對口情報機構配合，採取「移地會合」的保密措施；此因歐盟跨越國境交通便利，訪賓利用申根簽證或是免簽全歐通行之便，採取前述反情報作為，讓潛在敵人情報單位無法及時跨境跟蹤監控，順利加以擺脫後再與合作對象會合；顯然此次我方情報單位並未運用此種作業手法。

張競。(圖/截自張競臉書)

此外，張競研判，大陸主導「歐洲萬事達網」基本上是簡體字網站，而爆料文稿使用正體字，換言之爆料者預判讀者應為閱讀正體中文的讀者群。

張競表示，由於爆料文稿題目未能使用適當關鍵字，因此才無法透過網路演算法吸引閱讀受眾關注，從11月29日當地時間深夜貼出後，事隔數日才受到關注。

張競指出，國防部下轄網路資訊專業部隊以及軍情局網路監控單位，再加上軍事新聞業務幕僚，設定網路搜尋「關鍵字」群，顯然未包括該文稿題目所使用辭彙，才會發生網路情蒐「漏情」現象，確實有改進空間。

張競表示，情報機關發生失風曝光狀況，打死不承認，全盤矢口否認，這是標準應對作業程序，不足為奇。但文稿中仍有真正掉渣失實細節，在偵辦本案時，務必細心過濾，其為具備高度價值的重大線索。

張競強調，發生此等事件，除對外發佈新聞稿、對社會大眾在帳面上有交待之外，損害管制最重要關鍵是通報合作對象，安撫合作對象的不滿情緒。此外，遭致曝光的人員，則應依據《國家情報工作法》第9條妥為善後。

