軍情局訪荷蘭遭曝行蹤 國安局前上校揪關鍵：毫無警覺心

我國軍情局遭爆料，有6位高階官員於今年5月赴荷蘭與荷方軍情機關進行情資交流的細節，內容從航班資訊、會議過程、參訪行程到同行成員照片，全遭公開散布。對此，國安局退役上校李天鐸注意到，從表情來看，我方官員吃飯時一點警覺心也沒有，此外，地點的選擇上也有很大問題。

針對相關爆料，軍情局今（3）日發布新聞稿指出，相關爆料源自中共匈牙利僑社所主導的歐洲萬事達網，以代號計畫與友盟合作等情節均「失真且與事實不符」，並且強調，中共當前謀我日亟、敵情威脅不斷升高，軍事情報工作為建軍備戰的重要支撐，正面臨前所未有之嚴峻挑戰，但仍將秉持「犧牲奉獻、無懼威脅」精神，更縝密推展情報任務，堅守國安防線。但對於網路流傳資訊中所附之相關照片與影像部分真偽，軍情局並未進一步回應與說明，亦未證實照片拍攝時間與情境。

根據《TVBS新聞》今天報導，李天鐸受訪表示，我國與歐洲的情報合作過去多在波蘭等國，荷蘭情報系統與我國有根本性不同。他指出，由於海陸空因素，荷蘭首都阿姆斯特丹和過去的香港、泰國首都曼谷，是全球情報活動中心，這是首次看到我國情報局前往荷蘭，進行商業式情報交換。

而針對相關照片中，我方官員與荷蘭官員聚餐畫面清楚遭拍下，李天鐸直言，從表情來看，我方官員吃飯時一點警覺心也沒有，此外，在地點的選擇上，他也點出這是很大的問題。

