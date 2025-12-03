軍情局赴歐交流行程曝光！學者示警：須安撫合作對象「不滿情緒」

軍情局赴歐與荷蘭官員聚餐畫面曝光。(翻攝自臉書靠北長官)

軍情局被爆料，今年於5月派遣小組，由兩位處長級上校率領四名成員、計六人組成先遣小隊，行動代號為「相遠方案」，出發時間更精準掌握至5月4日深夜23時30分，甚至提及當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後三日內疑似行「觀光參訪」，走遍觀光景點；直至5月8日才與荷軍情局MIVD進行半日正式會議，雙方在餐廳聚餐的畫面、與每位與會成員姓名也遭清楚曝光，隔日5月9日上午11點返抵機場，更指出有官員因行李超重遭罰80歐元。

廣告 廣告

此外，荷蘭情報局11月來台訪問一事，也被曝光。

另針對由中共匈牙利僑社主導之「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，國防部軍事情報局今（3）日表示，相關內容失真、且與事實不符。

戰略學者張競指出，情報交流在交換情資與研討階段，依據傳統作業規範，必然是向對方要求「登堂入室」，在對方辦公處所召開會議，由接待方負責安全控管。若有聯誼活動，基本上亦由接待方負責選責適當地點，並負責安全與保密控管作業。

他指出，就算我方要安排聯誼活動答謝接待單位，餐敘必須尋找具有隔離包廂餐廳。高球球敘亦要妥善分組，避免過度聚集，行事高調消息外洩。以往駐外聯絡官曾有臨時租用遊艇，利用遊港或是遊河行程，舉辦聯誼答謝餐會，避免高級長官行程曝光之妥善安排，成為情報教訓單位典範教材。

張競認為，由被曝光行程安排與活動狀況顯示，違反化整為零、分別運動與境外會合基本要求。特別是個別人員行李超重，必然是因為採購過多禮品所致；正因以往曾有類似導致行程曝光案例，因此才三令五申要求，赴外公務行程不得採買禮品致贈上級；顯然又是老毛病發作，組織文化惡習再犯。

張競強調，許多國家情報單位赴歐公幹行程，都會商請接待國對口情報機構配合，採取「移地會合」之保密措施；此因歐盟跨越國境交通便利，訪賓利用申根簽證或是免簽全歐通行之便，採取前述反情報作為，讓潛在敵手情報幹員無法及時跨境跟蹤監控，順利加以擺脫後再與合作對象會合；顯然我方情報單位並未運用此種作業手法。

此外，張競指出，【歐洲萬事達網】基本上是簡體字網站，絕大多數文稿都是簡體字；此份爆料文稿係使用正體字，因此其撰擬者以及預期投送對象，換言之，預判讀者應為慣於閱讀正體中文之讀者群。

張競說，由於爆料文稿題目未能使用適當關鍵字，因此才無法透過網路演算法，吸引閱讀受眾關注，並列於蒐尋引擎列表優先位置。因此才會從11月29日當地時間深夜貼出後，事隔數日才受到關注。

張競指出，反情報專業單位偵辦此類案件，通常係使用「交集法」來過濾涉嫌爆料洩密者；首先將全文分段，檢討知曉各個段落以及各個照片、圖像內容所顯示資訊者名單，然後透過交叉比對，就可過濾出知曉所有內容涉嫌最嚴重者。

張競同時表示，國防部所轄網路資訊專業部隊以及軍事情報局網路監控單位，再加上國防部軍事新聞業務幕僚，設定網路蒐尋「關鍵字」群，顯然未包括本份稿件題目所使用辭彙，所以才會產生網路情蒐「漏情」現象，確實具有改進空間。

他說，情報機關發生失風曝光狀況，打死不承認，全盤矢口否認，此乃標準應對作業程序，不足為奇。但文稿中仍有真正掉渣失實細節，在偵辦本案時，務必細心過濾，其為具備高度價值之重大線索。

張競認為，發生此等事件，對外發佈新聞稿，對社會公眾在帳面上有個交待之外；損害管制最重要關鍵是通報合作對象，安撫合作對象不滿情緒，情報專業單位務必妥善處理。遭致曝光人員則應依據《國家情報工作法》第9條妥為善後。

【看原文連結】