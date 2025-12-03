軍情局赴荷全都露 國安局調查

軍情局人員赴荷蘭情報交流曝光，國安局長蔡明彥（見圖）3日與軍情局長陳明華聯絡，提醒要調查是人安還是資安的問題。（劉宗龍攝）

由中共匈牙利僑社主導的《歐洲萬事達網》上月底刊出我軍情局與友盟情蒐合作訊息，並公布軍情局今年5月派6人前往荷蘭，與當地軍情局祕密交流，資訊詳細到連班機資訊、行程、搭乘車牌、與荷方人員用餐等都鉅細靡遺，並附上照片佐證。軍情局3日未回應照片真偽，僅指相關內容失真；國安局長蔡明彥則指出，已請軍情局了解，看是「人安問題」還是「資安問題」。

歐洲萬事達網的報導昨早在臉書社群瘋傳，蔡明彥在立法院表示，他注意到該則爆料後，已請軍情局徹查狀況，而國安局立刻啟動網路查找溯源，發現最早是由一次性帳號傳散該則資訊。

廣告 廣告

蔡明彥指出，他有請軍情局做內部調查，也會比對網路傳散，釐清是否有刻意操作。「看看是人安還是資安問題或其他因素」。

根據報導內容，軍情局今年5月，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流；軍情局一行人於5月4日深夜11時30分出發，航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，團員連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點，始與荷方軍情官員晤面。

報導指出，直到5月8日，軍情局人員抵達荷蘭的第4天，才與荷蘭軍情局（MIVD）進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐，軍情局6人均被清楚拍下，甚至列出每位成員的姓名與階級，6人全是校級軍官，隨後5月9日上午11點前往機場，其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。

報導更指出，今年11月，荷蘭2大情治單位MIVD與荷蘭情報與安全總局（AIVD）也派了6人小組來台灣，包括荷方情報員的全名，以及我方接待人員、雙方會議內容，亦鉅細靡遺公布。

據研判，這次軍情局行動曝光，應是中共國安單位操作，此舉亦有前例，包括2022年9月，前國安局長陳明通與前政戰局長簡士偉中將分別出訪泰國、夏威夷，後來2人行程先後曝光，其手法與這次相近。當時陳明通曾說，國安局未被滲透，並指泰國海關監視器是大陸廠商華為製造。