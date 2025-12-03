軍情局赴荷情資被外洩？退將推敲背後內幕：台人罵死了

軍情局長陳明華今年5月甫就任，就傳出下屬赴荷蘭交流行程曝光。（本報資料照片）

國內近日爆出軍情局高階官員赴荷情資交流細節遭公開散布議題，引發輿論關注。退役中將帥化民3日指出，軍情局主要職責為蒐集大陸軍事情資，此次赴荷交流內容公開流出令人詫異；他認為，荷蘭在兩岸軍情交流議題上並非傳統重點，唯一可形成交集的可能在於潛艦技術或整合面向。

帥化民3日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「我們軍情局最主要是搜集大陸的情報，國安局是搜集國際的情報」，帥化民說，長期以來，對中國大陸軍情掌握以日本、美國、泰國、香港為主，過去台灣也曾借重泰國情報網絡深入中國大陸西南邊境，尤其針對雲南等地皆有歷史滲透操作；反觀荷蘭在兩岸軍情交流議題上並非傳統重點，唯一可形成交集的可能在於潛艦技術或整合面向。

帥化民進一步指出，海鯤號交艦與下水議題近來遲未落實，「再不下水要被台灣人民罵死了」，也導致官兵普遍承受進度與期待落差的壓力。荷蘭早年曾透過海龍號專案承製商協製海龍號、海虎號技術與設備，是台灣在潛艦建軍史上的重要合作夥伴；但他也直言，對台最大助益仍聚焦於潛艦技術，而非中國大陸軍情本身，與荷交流軍事情報價值確實不高。

對於此事，軍情局今（3）日發布最新聲明指出，外媒與網路爆料來自歐洲萬事達網所主導的跨境社群資訊平台，相關內容涉及中共對台情報滲透、計畫代號與友盟合作等項，均屬「失真且與事實不符」。軍情局強調，中共敵情威脅已升至歷史新高，軍事情資工作為建軍備戰的重要前哨任務，不容外界以錯假訊息動搖國安威信；情報人員將以無懼威脅、堅守防線精神持續推展任務。

聲明中亦強調，鄰近各國中，ASML與安世半導體近期與中共關係緊繃、國際競合升溫，但這些皆屬科技與商情脈絡，與軍情資料交流品質仍有落差。至於網上流傳之照片與影像真偽，軍情局並未進一步證實與回應，亦未證明照片拍攝情境、拍攝時間或拍攝目的；僅重申將循法律程序追查錯假爆料來源與散布鏈。

