軍情局：中共僑社散播對台相關情蒐 與事實不符

（中央社記者游凱翔、楊堯茹台北3日電）國防部軍事情報局今天表示，中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散「軍情局與友盟情蒐合作」等情事，內容失真、與事實不符。國安局長蔡明彥說，已啟動網路溯源，最早傳布散播相關訊息的是一個一次性帳號，正在比對傳散手法和背後目的，了解是否有刻意操作。

網路流傳，軍情局官員5月赴荷蘭與當地官員交流，相關資訊、照片均被放上網路。

軍情局發布新聞稿指出，由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「軍情局與友盟情蒐合作」等情事，相關內容失真、且與事實不符。

廣告 廣告

軍情局強調，中共謀台日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作是建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰，軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密推展情報工作與任務，以維護國家安全。

此外，立法院外交及國防委員會上午質詢時，國民黨立委馬文君、賴士葆也關切此事。

蔡明彥答詢表示，已提醒軍情局徹查，了解到底是人員安全問題還是資訊安全問題。國安局已啟動網路查找溯源，最早傳布散播相關訊息的是一個一次性帳號，正在比對網路傳散的手法和背後目的，了解是否有刻意操作。（編輯：萬淑彰）1141203