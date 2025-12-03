軍情局6人赴荷交流行程遭曝網傳散 蔡明彥：清查「人安」還是「資安」問題

國安局長蔡明彥立法院備詢。廖瑞祥攝



台灣國防部6名軍情局人員前往荷蘭，與當地情治人員交流等細節，遭到疑似中國方面在網路曝光，國安局長蔡明彥今天（12/03）表示，上午已與軍情局長聯絡，提醒他要儘速進行內部調查，到底是「人安」的問題還是「資安」的問題。並瞭解背後傳散情形。至於蔡明彥是否也會如前任局長陳明通在泰國秘密行程被透露，蔡明彥則表示，「不會，我們都很小心。」

立法院外交及國防委員會今天上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。國民黨立委馬文君質詢時問到，網路上流傳台灣軍情局6位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，全在網路公開，問國安局有無掌握。

蔡明彥回覆質詢時說，他一早有注意到，有打電話給軍情長，請軍情局要徹查瞭解狀況。「他們也啟動網路上查找溯源結果」，這次最早傳散的是一次性的帳號，一方面會請軍情局做內部調查，也會比對傳散網路是否有做一些刻意的操作。

馬文君也質疑，這次包括一些台灣商務人員的名稱、科技單位接觸的人員、海外面談對象，顯然中共想要針對台灣的商業情報做個反情報攻擊。馬文君也說，另外對於軍情局為什麼去做商業情報，也要瞭解。

蔡明彥說，他早上有跟軍情局局長提醒他，要儘速進行內部調查，到底是人安的問題還是資安的問題。並瞭解背後傳散情形。

此外，國民黨立委賴士葆也問蔡明彥，出國時會不會像是前任國安局長陳明通在泰國行程也被「全都錄？」蔡明彥則表示，「不會，我們都很小心。」

