軍援不如拜登 川普出兵援台低

日本智庫「中國問題全球研究所」所長、政治學者遠藤譽1日撰文指出，若台海局勢急遽升高，美國是否會「增派軍事力量」並非理所當然。她透過比較拜登政府與川普2.0以來的對台軍售與軍事援助，直言「美國出兵支援台灣的可能性非常低」，也因此不會構成日本《安保法案》定義的「存亡危機」情境。

日本首相高市早苗對「台灣有事、日本有事」的回應，令北京當局不滿，展開多項反制作為，也讓美國、日本、大陸及台灣的四角關係顯得更加敏感。

廣告 廣告

遠藤指出，美國1961年起便擁有總統可在未經國會批准下直接提供物資的《總統撥款權》（PDA）。台灣原本不在適用名單中，但拜登政府2022年末簽署《2023財年國防授權法》（NDAA）的《台灣增強韌性法案》（TERA），正式將台灣納入PDA範圍，使華府得以在5年內提供最多100億美元的無償軍援。

根據遠藤統整的數據，2023至2024年間，拜登政府共宣布19筆對台軍售與軍事援助，其中包含多次PDA無償提供項目；反觀川普2.0迄今僅有2筆交易，且內容相對有限。今年11月13日的軍售僅涉及零件維修，11月17日公布的NASAMS裝備更只是一項預定2031年才會完成的合約。

她強調，川普2.0迄今「沒有對台灣簽署任何公開軍援協議」，與《華盛頓郵報》9月報導的資訊一致：川普親自否決了4億美元的軍援台灣方案，因為他正與習近平協商貿易協議，不願採取任何可能觸怒北京的舉動。

遠藤進一步指出，川普2.0雖不積極促成新軍售，但仍背負第一任期留下的重大合約：2019年美國批准出售66架F-16V戰機給台灣，其中應在2025年交付28架。今年3月美方雖舉行首架戰機的交貨儀式，但飛機至今未運抵台灣。遠藤指出，一旦交付，勢必引來北京強烈抗議，恐成為川普與習近平談判的變數，因此形成「不交付違約、交付則惹怒北京」的兩難。

遠藤強調，台灣議題已成中美談判的敏感催化劑。她認為川普眼下最擔心的是關稅引發北京反制，為避免惹怒習近平，台海衝突中也可能不部署軍事增援。若美國軍事介入的可能性很低，就不會構成日本政界所稱「台灣有事＝日本存亡危機」。她警告，2025年只剩1個月，日本早該注意到，台灣議題正成為中美兩國博弈的重大轉捩點。

此外，國安局3日將到立法院報告，根據國安局書面資料指出，美重視台海情勢，川普政府陸續公布對台軍售案，包括3.3億美元戰機零組件、6.9億美元國家先進地對防空飛彈系統（NASAMS）。總體而言，美國與大陸戰略競爭格局不變，而日本與大陸對涉台議題各持立場，但亦避免情勢升溫。