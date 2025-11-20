軍政副部長劉任遠 空軍司令黃志偉

國軍高階將領傳出大幅異動。據透露，由於國防大學校長劉志斌上將月底屆齡退役，國防部副部長柏鴻輝任職已4年餘，將另有任用，因此總統府戰略顧問劉任遠上將升任軍政副部長，空軍司令鄭榮豐上將任國防大學校長，副參謀總長執行官黃志偉上將升任空軍司令，副參謀總長蔣正國中將升任副參謀總長執行官，並晉任二級上將，人事案可望於12月1日生效，這是賴清德總統任內第二次上將人事大調整。

國軍現役上將有7位，12月調整後為8位。軍政副部長職位，二度由軍職將領出任，而非文職。這波異動的3位上將均為空軍。黃志偉是去年11月14日晉升上將，是賴清德提升的第一位上將；蔣正國是海軍出身，是賴清德拔擢的第二位上將。黃志偉曾在美國哈佛大學進修，而賴也有哈佛大學公共衛生碩士學位。

此外，陸軍有3位中將於月底屆齡退役，包括副參謀總長陳忠文中將、全民防衛動員署署長李定中中將、後備指揮部指揮官劉協慶中將，另國防大學副校長葉國輝中將已於10月退役，因此，陸軍中將人事亦有大幅異動，並已核定於12月1日生效。

據透露，陸軍副司令李天龍中將升任副參謀總長，陸軍十軍團指揮官李榮華中將升任陸軍副司令，總統府侍衛長邵智君中將任十軍團指揮官，副侍衛長陳宏詩少將任侍衛長並晉任中將。

據指出，人次室次長劉沛智中將任國防大學副校長，陸軍八軍團參謀長侯嘉倫少將任人次室次長並晉升中將；陸軍八軍團指揮官廖建興中將任全動署長，陸軍花防部指揮官劉暐欣中將任八軍團指揮官；陸軍計畫處處長黃超政少將任花防部指揮官並晉升中將。

陸軍人事調動還包括，教準部指揮官俞文鎮中將任後備指揮部指揮官，六軍團副指揮官孔乃德中將任教準部指揮官；陸軍戰訓處長尹昌榮少將任六軍團副指揮官並晉升中將。此外，據透露，總統府侍從官楊俊陵上校任陸軍58砲指部指揮官並晉升少將，台東地區指揮部指揮官孫進德少將任政務辦公室公共事務處處長。

在陸軍政戰人事方面，據透露，馬防部政戰主任張景泰少將任陸軍八軍團政戰主任，憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校任馬防政戰主任並晉升少將。

軍醫體系也有調整，包括三軍總醫院院長陳元皓少將任軍醫局副局長；三總松山分院院長蔡宜廷少將任三軍總醫院院長；國防醫學院預醫所所長許育瑞少將任三總松山分院院長。