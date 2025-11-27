軍政副部長柏鴻輝去向 醫界獨派大老對他接漢翔有意見 擬回任國防院

國軍上將人事近日將定案公布，隨同這次人事案，一起打包辦公室的還有軍政副部長柏鴻輝。（圖片來源／軍聞社）

國軍上將人事近日將定案公布，隨同這次人事案，一起打包辦公室的還有軍政副部長柏鴻輝，目前傳出三種說法，一是去接國防院副董事長，二是漢翔董事長但機率極低，三是裸退。

據指出，隨著上將人事調整，軍文通用的軍政副部長一職傳出會一併調整，將文職再改為上將缺，讓軍中現有7位上將，再多出一位上將缺。

現任國防院長霍守業是在2019年10月1日，因原董事長馮世寬因出任輔導會主委而接棒，迄今已逾5年。

柏鴻輝曾任國防院副執行長，原本傳出接任國防院董事長，會是合理安排，但此職務傳出將會留待後續軍政高層轉任而暫不動，因此規劃柏接任副董事長。

曹進平代理董座已3個月，多方人馬角力激烈

至於另一種說法是軍方人士近日透露，國防部向總統賴清德建議，由柏鴻輝將去接懸缺達三個月的漢翔公司董事長。

不過，政界傳出醫界獨派大老對於柏有意見，因此，賴清德最後核定的機率極低，甚至有人稱，「根本不可能」。

漢翔前董事長胡開宏於8月28日請辭，由空軍中將退伍的總經理曹進平代理迄今已3個月，檯面下各方角力動作不斷。

據了解，層峰在經約談，政軍界傳出，包括柏鴻輝、其他有航空界董事長轉任，或是外貿專長等各方人馬。

雙軌制衡恐成單線服從，如都落空剩裸退

「傳統的軍職董座＋民職總座會互補。」軍事專家稱，軍方懂需求，民職懂市場、成本與技術風險，但當兩人都來自軍中系統時，學弟不可能在決策桌上挑戰學長。

結果一來會變成風險沒人講、成本沒人攔、技術限制沒人敢說！熟悉軍工產業生態的專家指出，企業從「雙軌制衡」變成「單線服從」，兩股力量被壓成一股。

專家分析稱，企業需要「向上管理」與「跨部門反饋」，但軍中體系是「上令下達、按表操課」，如果「軍職董座+軍職總座」這種結構進入漢翔，只會錯得更快、風險更大！

柏鴻輝為前國防部長嚴明、馮世寬的愛將，如果國防院和漢翔都落空，應只剩裸退這條路。

