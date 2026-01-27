軍方不滿張又俠被抓? 傳習近平搞不定開談判條件 要張退軍改任高官

習近平（左三）親自組成的中央軍委會，現在只剩下他與張升民（左四），其他人均被撤職查辦。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

[Newtalk新聞] X 平台帳號《謝萬軍》指出，據傳張又俠被逮捕後，習近平出乎預料遭到全軍反對，迫使其與被關押中的張又俠進行談判。傳聞稱，習近平提出只要張又俠同意退出軍隊，可安排其出任全國人大委員長、全國政協主席，或以正國級身份退休；但張又俠態度強硬，要求習近平下台並離開中國。目前雙方談判有所進展，但尚未取得實質成果。上述說法也都尚未受到官方證實。

同時，《華爾街日報》( WSJ ) 也在探查張又俠被捕原因。報導稱，其掌握來自官方渠道的內部通報，指控張又俠涉嫌向美國洩露中國核武器計畫的核心技術數據，相關證據部分來自中核集團前總經理顧軍的供述。通報亦指控張又俠利用裝備發展部職權收受巨額賄賂，並以此提拔親信，包括已落馬的前國防部長李尚福，另被指搞「團團伙伙」，破壞黨的團結，挑戰軍委主席負責制，並稱數千名軍官可能成為清洗對象。

有網友認為，中南海此次調查張又俠、劉振立的行為可能演變成嚴重的政治事件，「事後肯定會發生徹底的政治清算」。圖為仍留在中國網頁上的張又俠。 圖：翻攝自 @maoshen X 帳號

報導還提及，中國最高軍事指揮層在多輪清洗後被形容為遭到「徹底毀滅」，中央軍委僅剩張升民一名現役軍官履職，其背景為政工而非作戰，導致高層指揮鏈出現「真空化」，嚴重削弱解放軍短期至中期戰備能力，並影響其執行複雜軍事行動的效能。

《華爾街日報》分析指出，習近平清洗身為「紅二代」且與習家族世交深厚的張又俠，打破過往反腐不輕易觸及核心盟友或現役上將的潛規則，顯示其對軍隊腐敗與忠誠度採取無上限的強硬手段。報導認為，雖短期可能引發軍心動盪，但長期看是試圖清除攻台障礙並重塑軍隊絕對忠誠的訊號，並判斷中國短期內發動台海軍事行動的風險降低，北京可能調整策略，轉而在貿易與安全談判中尋求與美方交易。

解放軍在正義使命-2025軍演中對台發射火箭。 圖 : 翻攝自中國軍報

另有說法指出，張又俠遭逮捕與習近平的嫉妒有關。相關釋出情報顯示，五角大廈對張又俠的評價相當正面，稱其為中國少數真正懂軍事的職業軍人，與美軍接觸態度大方得體，甚至被形容為少見在使用美軍武器射擊時不顯怯場的中國將軍。

另 X 平台帳號《劉敏》消息稱，目前中國政府中央紀委及軍委相關領導名單中仍可見張又俠等人，顯示政府內部仍在博弈，且李強、蔡奇、趙樂際等人已勸阻習近平停止鬥爭。

張又俠落馬，軍方是否挺習近平的抓捕行動，成為整個事件的關鍵。 圖：翻攝自@cskun1989

另 X 平台帳號《謝萬軍》指出，張又俠被捕 24 小時內，全軍未發表任何表態，在中共體制內等同於造反。知情人士透露，習近平突然發動行動抓捕張又俠與劉振立，意外遭全軍反對，行動可能「爛尾」。消息稱，中央與中央紀委已抽調 50 多人進駐軍紀委協助工作，預計將有 2,000 名以上師職以上幹部受到處置、轉業或退休。中央軍委內部並宣布全軍戒嚴，各部隊原地待命，不准調動。不過上述說法都尚未受到官方證實。

