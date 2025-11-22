軍方傳台美十月在關島聯合演訓 我陸戰隊部隊搭「玉山軍艦」前往
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍22日在高雄新濱營區舉行營區開放活動，滿載排水量噸位達到10600噸的「玉山軍艦」(LPD-1401)開放民眾登艦參觀，成為矚目焦點，軍方內部則盛傳，「玉山軍艦」在今年10月曾載運海軍陸戰隊一整個營的兵力，陸戰隊是以全員丶全裝的規格，赴關島與美軍進行聯合訓練。
軍方內部訊息更指出，我國海軍陸戰隊在此次的聯合訓練操演行動中，是擔任攻擊軍的角色，美軍則是擔任防衛軍，雖未明言美軍是模擬與哪個國家在進行攻防作戰，但目標均指向中國解放軍。
海軍司令部今天下午對此詢問，僅以「本部不評論」予以回應。
「玉山軍艦」經常出海到西太平洋海域演練，也多次傳出與美軍共同操演，或是接受美艦海上加油補給等訊息，但軍方對此都很低調丶保守以對。今年3月就有社群媒體傳散一段我國「玉山軍艦」在海上航行、疑似接受美軍支援艦供油的影像畫面，引發相當熱烈的討論，訊息曝光當天，國防部長顧立雄就在立法院被堵訪，顧立雄對此表示，「我們有海上不期而遇的應處規則，就按照海上不期而遇的應處規則應處」。
海軍司令部當時也指出，為應處海上各種不確定狀況，海軍運用「海上不預期相遇行動準據」(Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES)與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演(Passing exercise)。
據了解，此次搭乘「玉山軍艦」赴關島聯合訓練的部隊，是海軍陸戰隊66旅第2營，以全員丶全裝的規格，連同人員丶裝備，都到關島聯合訓練。陸戰隊一個營的兵力比陸軍營級兵力略為精實一些，「玉山軍艦」艙內的空間，乘員除了自家軍艦官兵205人之外，還可容納海軍陸戰隊員250人及預留233人空間，因此載運數百位陸戰隊員可說是游刃有餘。
