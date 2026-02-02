軍方公佈海軍新造6型軍艦需求清單 3156億元大單激勵國內造船業

國防部在1月30日公佈「114年度下半年列管軍品清單」，海軍是其中的大宗，輕型巡防艦後續艦更是關鍵，軍方開列兩個不同構型版本丶各5艘的輕巡艦後續艦，預估金額達到2500億元。圖為海軍在去年台北航太國防展擺出的「防空型」輕型巡防艦模型。(資料照，記者陳治程攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在1月30日公佈「114年度下半年列管軍品清單」，詳列各軍種新興兵力及建軍需求項目，海軍是其中的大宗，共開列出6款軍艦丶救難艦及運輸艦的需求項目，光是海軍提出的軍艦建造需求金額，總計就達到3156億元，輕型巡防艦後續艦更是關鍵，軍方開列兩個不同構型版本丶各5艘的輕巡艦後續艦，預估金額達到2500億元。

軍政人士指出，這6款各型軍艦的造艦業務，將以國艦國造為優先選擇，預估將對國內造船業界產生極大的激勵作用。

根據「114年度下半年列管軍品清單」，海軍艦艇建造的需求項目，包括：

一丶潛艦專用救難艦，預估在116至122年期間建造1艘，需求金額為132億元。

二丶新一代油彈補給艦(磐石級)後續艦，116至121年建造1艘，需求金額為172億元。

三丶輕型巡防艦反潛型後續艦，117至129年建造5艘，預估需求金額為1250億元。

四丶輕型巡防艦防空型後續艦，117至129年建造5艘，預估需求金額為1250億元。

五丶救難艦後續艦，116至123年建造2艘，需求金額為218億元。

六丶新型船塢運輸艦(玉山級)後續艦，117至123年建造1艘，需求金額為134億元。

「騰雲二型」無人機可執行長程偵、打任務。(資料照，記者游太郎攝)

在其他軍種的需求清單部分，根據國防部公佈的「114年度下半年列管軍品清單」顯示，國防部也列出「偵搜戰術輪車及衍生車型」，規劃要在117年至122年間產製468輛，但前提是這型車必須先通過作戰測評，105公厘輪型戰車及衍生車種預估需求為500輛，同樣必須先通過作戰測評，才能啟動量產作業。

在空軍的國造大型無人機部分，大型無人機(騰雲專案)複材機體，規劃在117至120年建造5套，中型無人機(銳鳶二型)預計建造36架。

