軍方再傳洩密疑雲 顧立雄：痛心、超過9成內部檢舉或自查發現

近期傳出現役軍人出賣機密資料、甚至手持五星旗拍攝投敵影片等情事，遭檢方偵辦。國防部長顧立雄今（19日）對此表示痛心，但他強調，目前有超過九成的案件，都是由官兵主動檢舉或經由內部自查發現，顯示官兵的保防教育還是成功的。

國防部長顧立雄。（中天新聞）

顧立雄上午出席立院外交及國防委員會召開機密專案報告會議前受訪回應時事。

對於檢方近期偵辦、羈押現役軍人出賣機密資料、甚至手持五星旗拍攝投敵影片等情事，顧立雄表示，對於相關遭到滲透的情況，他個人也感到非常痛心。

廣告 廣告

顧立雄指出，這些案件皆為國防部自查所發現，針對現役軍人涉案的部分，日後仍會持續精進相關措施。目前針對涉密查核的規範已開始加嚴，精準標示機密資訊的目的是為了提升官兵對機密資料的保護意識與警覺。

顧立雄說，國防部也會持續對國軍官兵進行機密保護與法治教育的宣導，加強相關訓練。他強調，反滲透工作應該持續精進，因為相關情勢確實相當嚴重。但目前有超過九成的案件，都是由官兵主動檢舉或經由內部自查發現，顯示官兵的保防教育還是成功的。

至於有媒體問到，此次現役軍人洩密案也涉及民間人士，顧立雄表示「我們對其他的不予評論」。

延伸閱讀

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意

柯文哲嗆國民黨別高估實力 藍營高層謙卑承認：感激民眾黨

柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺