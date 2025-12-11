軍方射擊訓練砲彈竟擊中民宅 彰縣議員李俊諭：引發當地居民安全巨大恐懼





陸軍炮兵訓練，4日在彰化縣溪州鄉進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈失控，偏離預定目標，飛向附近社區村落，造成3戶民宅遮雨棚、鋁門、樹木及磚牆受損，幸無人受傷。軍方事後緊急尋獲砲彈，並致贈慰問金、承諾修繕。民進黨彰化縣議員李俊諭今（11）日於溪州鄉覆靈宮廣場開座談會，李俊諭說，軍方訓練造成百姓無妄之災，所幸事件未造成人員受傷，否則後果不堪設想，當地居民心生恐懼，擔心類似事件再發生，無法安心居住。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，砲測中心進訓部隊於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，幸無居民受傷。事後指揮官立即赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

溪州鄉軍別現役砲彈貫穿民宅 議員李俊諭：引發當地居民安全巨大恐懼

大庄村長陳元振說，溪州有8村位處彈道下方，且有陣地、目標區，希望國防部評估調整射擊位置，並加強操作管控，同時應依危害程度重新檢討回饋金分配方式。

針對榴彈誤落原因，砲測中心表示，4日射擊相關訓練皆按標準作業程序，包括彈藥提領、藥包重量等都確保無安全問題才會射擊，前3發均正常，第4發誤擊是因藥包從砲管噴出，研判藥包有問題。

陸軍後指部彈藥處說明，初步調查該枚榴彈原射擊距離應有4800公尺，實際落彈距離僅2010公尺，發射效能異常，彈藥準備作業均依程序完成，另檢視近10年射擊紀錄，這型藥已射擊2萬餘發，僅此1發異常，屬偶發個案，當天已通令全軍停用此批藥，並將藥送化驗以釐清肇因。

此外，溪州鄉公所指出，國防部敦親睦鄰經費與砲擊演練天數有關，今年為新台幣1260萬元，明年增為1380萬元；其中，今年8村各分配87.5萬元回饋金，因許多村民反映沒實際拿到回饋金，因此明年發放給8村共約1萬1000人，每人500元生活補助金，各村整體分配款則相對調降。

