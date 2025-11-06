軍方成立AI人工智慧辦公室 國防部曝未來規劃：暫為協調聯絡功能

國防部近年建軍重點朝向不對稱作戰傾斜，無人載具、反無人機及AI人工智慧成了重中之重，國防部戰規司長黃文啓中將證實，國防部已經在10月1日成立AI專案辦公室，現階段仍在整合國防部各單位推動的AI業務，未來如何擴大規模還要再討論。

國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢提到，國防部是否要成立AI辦公室？黃文啓回應，國防部配合行政院政策指導，內部成立AI技術導入的政策指導委員會，同時透過整評司所屬的國防創新小組（DIO）引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等項目，至於往後的軍事應用，會視整體AI成熟度與發展，逐年納入後續規劃中。

黃文啓說明，國防部已經在10月1日成立AI專案辦公室。現階段仍在整合國防部各單位推動的AI業務，下階段會配合軍事投資建案中，有關人工智慧技術導入的部分，適度調整員額和預算。徐巧芯詢問未來的編制員額為多少？以及後續規劃為何？國防部長顧立雄說，目前還沒有具體期程，仍只是暫時性的協調聯絡功能，未來如何擴大運用，還要再做討論。



