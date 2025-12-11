軍方採購案低價搶標 專家批「戰略無知」
對於RDX招標案爭議，中華戰略學會資深研究員張競質疑，軍方要透過代理商對外採購RDX炸藥，並未考慮如何扶植國內軍工產業，根本是戰略無知。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說，軍方採購案一再出現低價搶標、最後演成難以履約的狀況，顯示政府採購法有必要檢討修法。
張競也指出，RDX爆炸藥是受到國際軍品進出口管制的品項，其原料、產品的進出口、運輸和儲存，都受到各國嚴格管制，哪怕是透過代理商或白手套，都不可能規避各種管制措施。
張競表示，軍方每年購案多如牛毛，都有其戰略目的與意義，必須考慮國內能否自製；尤其是重要資材，若有潛力可國產，無論成本多貴，都應建立自主生產的能力，並且透過國防自主來扶植國內產業。他舉例，攸關持續戰力的彈藥類項目，就應配合扶植國內化工產業來提高軍備生產能量。
張競說，軍方試圖透過代理商對外採購，甚至傳出向印度購買，顯示當今的軍備採購體系毫無國防自主的素養，直接扼殺國防產業的潛力；國安當局和軍備採購體系根本是戰略無知，政府高喊的國防自主，也完全是政治口號。
陳國銘說，政府採購案最大的問題就是採取公開招標的價格標制度，往往導致廠商低價搶標，得標後才發現根本不具備履約能力；在過去許多標案都發生過，最後導致工程延宕、交貨品質低劣，或維保的船艦裝備大修，始終無法按期完成。
除了這次發生的RDX炸藥採購案，政府近年全力推動各式軍用商規無人機，也是一例，投標廠商往往想著「小蝦米吃大案」，對於長久戰力的建構，都是風險。
陳國銘表示，軍用裝備與武器的品質要求高、價格昂貴，且攸關官兵和作戰單位安全與戰力，相對而言，採購與維保品質不應打折扣，對於投標廠商的資格與資本，都應有要求與限制。
採購法目前的設計，確實可能助長「低價搶標、再轉包」現象，建議針對「資格標」的設計，進行修法。
