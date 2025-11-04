軍方擬選址中壢龍岡設萬坪靶場 張善政表態「不支持」
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國防部擬於中壢龍岡增建「輕兵器室內靶場」，議員梁為超、吳嘉和、謝美英今(4)日於市議會聯合質詢時，嚴厲譴責國防部未經地方溝通，就計畫在人口稠密區設置靶場，更憂心廣達1.5萬坪的靶場將成「彈藥庫」，要求市府全力阻止，並要市長張善政表明態度，張善政答詢「不支持軍方在龍岡設置靶場」。
3人於質詢後向張善政遞交陳情書，並與到場聲援的大龍岡地區10多位里長，在議事堂前高喊「反對設立彈藥庫」口號，展現地方堅定立場。
梁為超表示，擬設靶場的地點屬人口密集區，涵蓋6個里、人口達2萬9865人，再往外還有3、5萬以上人口，周遭里長都不知道，軍方偷偷摸摸會勘，只通知極少數的人，根本是想「強渡關山」，且預定地面積逾2萬坪，建物規模達1萬5000坪，合理質疑不只是靶場，實質上可能是「彈藥庫」，嚴重威脅民眾生命財產安全，將透過立委魯明哲在中央反映地方民意，要求國防部正視民怨，也要求市長明確表達態度。
謝美英議員指出，在人口密集區設置靶場非常不適合，不管是室內還是戶外靶場，呼籲市府務必把居民的心聲傳達出去，前來聲援的里長都是代表居民聲音，如果軍方堅持要來，絕對堅決反對到底，將「超前部署」天天到門口抗議。
吳嘉和要求市長明確表態支持或不支持，並請市府都發局、建管處等單位嚴格把關，不得核准相關工程，想方設法阻止靶場、彈藥庫進駐，並強調「若軍方執意施工，將號召民眾抗爭到底」。
張善政答詢，這個消息先前市府並不知道，直至9月26日才聽聞並主動行文軍方，軍方要在該處設置靶場可能有其考慮因素，但周遭屬於人口密集區且靶場量體大，「所以我們不希望他們來，也不支持靶場設置」。
民政局長劉思遠說明，9月26日已行文陸軍司令部，請求提供靶場所在行政區域、設施安全性、噪音控制及周邊環境影響等資料，截至目前尚未得到軍方書面回應。
龍岡里里長吳淑情批，靶場預定地過去是直升機起降場地，閒置至今超過20年，雜草叢生並以圍籬圍起，近日發現有鑽探作業，地方得知要設置靶場，軍方才在10月28日開協調會，「太不尊重周邊里長了」，且陸軍官校本來就有靶場，又要在人口密集區另行建置，真的太沒道理，不管是室內或戶外靶場都堅決反對。
