軍方救災壓毀民車！卓榮泰喊一人賠一台 顧立雄霸氣回：絕不讓官兵承擔
記者楊士誼／台北報導
宜蘭縣蘇澳市區日前因鳳凰颱風帶來的風雨而釀災，國軍AAV7兩棲突擊車救援時，壓毀兩輛拋錨路中的民車。行政院長卓榮泰則表示，他和國防部長顧立雄「一人賠一台」。顧立雄今（13）日則說，國防部會依法負賠償責任，一定不會讓任何辛勞救災的官兵，承擔任何責任。
卓榮泰12日勘災時，蘇澳鎮長李明哲當面提及前日晚間AAV7壓毀民車一事，卓榮泰當場表示「不用擔心，我跟顧部長一人賠一台」，顧立雄上午前往立院外交國防委員會，就「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」報告。顧立雄受訪時表示，卓榮泰的意思就是官兵在辛勞救災之餘不用考慮到救災造成的賠償責任，而據他了解，AAV7也在前天晚上成功救出22人，國防部一定不會讓官兵承擔任何責任，國防部也會依法透過相關單位，對被壓毀的車輛負賠償責任。被問及是否編列預算進行賠償？他則表示，會依照災害防救法等規定做適切的處理，絕對不會讓官兵負起相關責任。
顧立雄也表示，今天國軍派出713名官兵與65輛車輛進駐蘇澳，協助街道清淤與環境恢復作業與廢棄物清理工作等，花蓮部分若現場勘查後地方或中央有任何需求，國軍一定會全力幫忙。
