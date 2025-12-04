軍方稱龍岡擬建靶場是初步評估階段 里民轟「拒絕靶場、不要彈藥庫」

第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕國防部配合新編成後備部隊衍生的訓練需求，計畫在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內射擊訓練場滿足官兵射擊訓練實需，第六軍團指揮部昨(3日)晚於中壢區龍江市民活動中心舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，向鄉親說明全案規劃內容並聽取地方意見，並重申此案目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測。

說明會吸引約600位居民參與，不少人過去同樣是軍人出身，會中痛罵軍方欺負老百姓，現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未溝通就偷跑」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等標語表達不滿，與會民代、里長和里民也多表態反對在當地設置靶場。

廣告 廣告

龍岡地區有許多眷村居民，圖為龍岡圓環設有一座士兵衝鋒的雕像塔。(記者李容萍攝)

第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」市議員梁為超(中)等人表達反對立場。(記者李容萍攝)

六軍團代表說明，因應部隊實彈射擊訓練所需，於龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」可行性；全案規劃採全封閉式設計，除可滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題。軍方最後也承諾，會將心比心傾聽民意，此地後續若未興建輕兵器靶場，未來規劃方向將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

會中，中壢區龍岡里長吳淑情提到，11月4日共有20多位里長、8位市議員前往桃園市議會向市長張善政陳情這件事，當時她就表達，無論靶場是在室內還是室外都堅決反對。她強調，「民主時代絕對不是你們想做什麼就做什麼，如果軍方有公開透明，就不用如此勞師動眾，浪費大家時間」，呼籲國防部中止評估規劃，居民要的是安居樂業，不要破壞大龍岡地區居民的原有生活。

立委魯明哲表示，龍岡是最多軍眷、眷村的地方，軍方沒有事前和地方告知溝通相關計畫，和地方零溝通秘密進行，直到龍岡里長發現後向他詢問，整件事情才曝光，第一時間趕緊將資料提供給議會及市長張善政。大龍岡地區過去對於國防的犧牲、道路不通，現在有這麼多閒置營區，應該改建成公園等設施，不應該選在人口密集區，造成滿滿民怨。

包括市議員梁為超、謝美英、舒翠玲等人也說，涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序掩蓋地方必須承受的風險。議會立場堅定，龍岡不適合作為靶場選址，軍方必須正視並回應民意，同時將陳情書及民眾連署書一同交由軍方帶回，軍方也需遵循要求，中止原規劃並重新評估，另覓合適地點。

第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。(記者李容萍攝)

第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。(記者李容萍攝)

第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

銳鳶二型確移特別預算 36架126億115至118年購畢

中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

中共13機艦擾台 國軍嚴密監控

