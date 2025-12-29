軍方證實：陸軍澎防部30歲士官潛水失蹤…至今下落不明！配合警消找人

記者陳弘逸／澎湖報導

陸軍澎湖防衛指揮部30歲何姓士官昨晚（28日）出海潛水失蹤，至今仍下落不明；海巡獲報展開搜索，目前仍未尋獲。對此，軍方證實此事，並聯繫家屬，也配合警消搜救。

據悉，30歲何姓男子，為現役軍人，在澎湖防衛指揮部服役，昨天（28日）晚上11時許，出海潛水失蹤，且機車仍留在岸邊，目前下落不明，海巡獲報後，已派員前往搜索，軍方也同步投入搜救，目前仍未尋獲。

對此，陸軍澎湖防衛指揮部今天（29日）表示，作業隊何姓士官於休假期間，疑似前往澎湖山水海域潛水後失聯，目前由警消及海巡單位執行搜救中。

澎防部強調，單位獲報後即派遣幹部前往協處並聯繫家屬，將持續配合警消搜救；另持恆加強官兵防險教育，避免單獨從事高風險活動，確維行動安全。

