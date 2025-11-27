軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令

國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確定走人接任國防大學校長，並由蔣正國接任海軍司令，晉任上將。

國防部表示，參謀本部副總長蔣正國中將是海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。前述調任案，均以114年12月1日生效。

