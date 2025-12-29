軍方高層：美中爭奪第一島鏈宰制權 台灣是關鍵門戶

（中央社記者溫貴香台北29日電）美國近期發布中國軍力報告等多份文件，國安人士指出，美方清楚傳遞出，中國的目標是宰制第一島鏈，美國印太戰略核心就是爭奪第一島鏈宰制權，台灣是第一島鏈進入第二島鏈的門戶，美國與所有友盟國家都要阻止中國對台灣的侵略。

美國近期發布「中華人民共和國軍事與安全發展報告」（中國軍力報告）、國家安全戰略（National Security Strategy, NSS），以及美國國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA等多份文件，指中國正處於「歷史性軍事擴張」階段；中國國防部25日批評，軍力報告曲解、抹黑中國軍隊捍衛自身利益的正常行動。

軍方高層表示，將美國2025年版中國軍力報告與國家安全戰略2份文件作整體性檢視，就可發現美方清楚勾勒出現階段台灣在世界所處的戰略圖像，亦即，中國的目標是宰制第一島鏈，美國及其盟友必須共同守住位處第一島鏈關鍵位置的台灣，因為中國若突破第一島鏈，第二島鏈很可能也守不住。

軍方高層指出，美國在中國軍力報告裡強調，美方對中國有3個「不尋求」，不尋求遏制中國、不尋求宰制中國、不侮辱中國，但是強調尋求拒止任何國家在印太地區建立對美國及其友盟的宰制，此彰顯出爭奪第一島鏈的宰制權，將是所有印太戰略的核心。

軍方高層說，從美方如何評估印太戰略環境與背景，就可理解台灣自身的建軍規劃與預算，台灣建軍作戰準備都是為了應對所處區域戰略環境的威脅，像是年度國防預算與特別預算都具有針對性、沒有一分錢是浪費的。

軍方高層強調，當台灣處於中國威脅，以及中國欲爭奪宰制第一島鏈的印太戰略脈絡下，真正問題是台灣該如何提升自我防衛，而非討論「要不要」增加國防預算；這也是美國國家安全戰略報告特別點出，台灣跟澳洲都要保持很高軍費的原因。

軍方高層以美國國防部知會國會對台8項軍售為例說，此次出售M109A7「帕拉丁」（Palladin）自走砲給台灣的意義是「可以沿路打擊」，這就是在第一島鏈遂行遏制；依此思維脈絡，台灣不僅要自我防衛，且同時還有一個責任（obligation），要跟所有第一島鏈國家共同落實阻止中國對整個第一島鏈的宰制。

軍方高層強調，阻止中國對第一島鏈的宰制，不僅符合台灣利益、也符合美國及其友盟國家的共同利益，且維持一個和平與穩定的印太，也有利於中國的發展、中國人民的發展，有利於所有的人。

至於明年度國防預算尚未審議與軍購特別預算難以付委，軍方高層表示，國防部的立場與行政院一樣，希望爭取立法院朝野支持，儘速付委審查；當進入預算審議階段，軍購項目內容都會清楚呈現和說明，像是必須在短期內建立、包括不對稱與強化韌性等戰力，若沒有7至8年的特別預算做包裹處理，將難以達到應對中國軍力的威脅。（編輯：林克倫）1141229