軍方：已定位F-16V黑盒子 協調新加坡或日本打撈

（中央社記者游凱翔台北15日電）空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部人士今天表示，已精準定位黑盒子所在的海域，因位處深海國內廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，相關單位正持續搜救中。

國防部長顧立雄12日在立法院外交及國防委員會前受訪表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍必須進一步確認。

國防部人士上午告訴中央社記者，已精準定位黑盒子所在的海域，由於位處深海，國內廠商的打撈船隻設備能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。（編輯：林淑媛）1150115