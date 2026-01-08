軍方、海巡徹夜搜救！ 失聯飛官疑「倒著彈射」入海

花蓮搜救隊海巡派出雙艇持續聯合搜索。（圖／東森新聞）





辛柏毅飛官失聯，疑倒著彈射入海？跟天氣時間賽跑，續搜救。軍方及海巡從昨晚到今天上午，陸海空持續不放棄，搜索失聯的飛官辛柏毅以及失事的F-16V。根據軍方還原，當時迷航後，不到兩分鐘，高度就已經掉落了超過5千呎，雖然辛柏毅有回報要跳傘，但是否真的跳傘不得而知，而且從事發當下出現的火光來看，也不排除可能因迷航，倒著彈射入海。

凌晨時間台東三仙台，三顆照明彈瞬間點亮整片夜空，花蓮石梯坪的海面上也閃個不停，花蓮搜救隊海巡派出雙艇，持續聯合搜索，同時也出動蘇澳艦，從7號晚間到8號凌晨進行夜間搜索。

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，在空中失事後，最後的座標點疑似就在花蓮東面的海域，目前海陸空依照座標點，持續擴大徹夜搜索，希望能找到一線生機。

F-16V戰機失事已經超過40個小時。軍方沿著海岸線，持續朝海面上進行搜索，海巡也分別前往花蓮溪口，以及秀姑巒溪口的靜浦部落周圍，反覆查看岸際狀況，花蓮港內千噸級花蓮艦則在8號上午10點，再度整備出港，前往海域搜救。

根據空軍說法，還原事發當下，失事的F-16V在6號晚間7點27分30秒，呼叫表示在雲中失散，當時高度在7600呎，28分18秒，回報高度一直在往下掉，28分22秒則回報預計要跳傘，而F-16V高度持續下降，直到28分30秒，最後高度落在1700呎，同時F-16V的光點也消失了。

不過目前尚無法證明辛柏毅是否有跳傘，加上事發當下出現的火光，懷疑當時迷航，也不排除是倒著彈射入海。而失聯飛官辛柏毅妻子的妹妹，曾發文說希望辛柏毅平安回家，從沒看過姐姐的眼睛這麼腫，妻子也在貼文下留言，老公我等你回來帶我回家。

此外也有熱心網友利用OpenDrift，模擬出辛柏毅可能的漂移軌跡，希望能提供軍方及民間船家參考。另外空勤總隊也派遣2架次，海巡則派出7艘搜救艇。全員出動，不放棄任何一絲可能。

