軍方：第3批M1A2T將運返台灣 第2批第2季成軍

（中央社記者游凱翔台北1日電）台灣對美採購108輛M1A2T戰車，國防部官員今天表示，第3批28輛M1A2T戰車已在美國生產完畢，將安排船班運返台灣；至於正在進行換裝訓練的第2批戰車人員，近期將結訓返回駐地，規劃第2季成軍加入戰備序列。

陸軍目前有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用均逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車，並執行射砲控等系統升級使其具備「獵殲模式」（Hunter-Killer）外，陸軍也編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，駐防六軍團，衛戍北部地區。

第1批38輛、第2批42輛M1A2T戰車，已分別在113年12月、去年7月抵達台北港。至於第3批28輛戰車，國防部官員告訴中央社記者，目前已在美國製造完畢，並積極安排船班運返台灣，確保第3批與第2批戰車間的訓練期程沒有間隙。

針對正在執行換裝訓練的第2批M1A2T戰車，軍方人士提到，已在去年12月移防新竹新豐坑子口訓場，並展開「結合火砲與觀瞄系統驗收」換訓實彈射擊訓練，相關課目包括空操演練、120公厘戰車砲射擊（含夜射）、車裝機槍戰鬥射擊，預計近期結訓並返回駐地。

軍方人士指出，返回駐地後將依序進行戰備訓練及鑑測，規劃在今年第2季舉行內部成軍典禮，正式加入戰備序列。

M1A2T的獵殲系統為戰力關鍵，相較舊型戰車的車長、射手觀瞄系統被綁在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率。（編輯：林克倫）1150201