軍方:MMC故障率 F16V未高於其他機種

F16V戰機失聯，外界關注模組化任務電腦妥善率。副參謀總長執行官黃志偉上將（前）八日指出，MMC去年初上機後故障率已明顯降低，「故障率沒有高於其他機種」。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

飛官辛柏毅駕駛Ｆ十六Ｖ戰機夜訓失聯，外界關注模組化任務電腦（ＭＭＣ）妥善率。副參謀總長執行官黃志偉上將八日指出，ＭＭＣ去年初於Ｆ十六Ｖ上機後，故障率已明顯降低，且狀況趨於穩定，「故障率沒有高於其他機種」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部、外交部、國安局、海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」、並備質詢。

立委關注ＭＭＣ失效對戰機的影響。具飛行員背景的李慶然指出，此系統非常複雜因此故障態樣多，所以要依據其態樣去區分故障等級，若失效戰機右上角仍有備用姿態儀能參考。至於故障排除時間，有些故障會自行修復，有些則必須重置電門，但九成故障會自行修復，通常幾秒鐘內完成。

副參謀總長執行官黃志偉上將補充，ＭＭＣ就如同一般電腦有時會出現暫時故障，但對飛機本身沒有影響。若發生故障仍有備援系統，但有時飛行員所遇為複合式狀況，再加上生理狀況都可能進一步產生影響。

黃志偉提到，空軍二十年前在首次接收Ｆ十六Ａ∕Ｂ戰機時，有段時間必須去適應全新的機種並在過程中發現、改進缺點，但通常一陣子後就會趨於穩定。而新的ＭＭＣ在去年初於構改後的Ｆ十六Ｖ上機後，迄今故障率已明顯降低，且狀況趨於穩定，「故障率沒有高於其他機種」。

立委也關切求生發報器。黃志偉提到，此發報器為美軍現役求生發報器，為台灣向美爭取供售並具備戰場加密功能的發報器，在飛行員彈射的那一刻便啟動訊號發報，同時具備觸水啟報功能，但也因為是「無線電」，若發報器在水下則因物理環境限制無法發出訊號（發報器通常配掛於飛行員求生背心上）。

另對於「自動防撞地系統」何時完成裝設？國防部長顧立雄回應，對美新購的Ｆ十六Ｖ標配此系統，而現有的Ｆ十六Ｖ預估一一六年全數安裝完成。

至於空軍飛行員防寒飛行衣的交貨情況，李慶然表示，去年採購一千三百多件防寒飛行衣，其中四百多件慢速機的防寒衣已交貨二百件；另戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，因此陸續交貨，三月底可以全數交貨。