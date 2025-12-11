軍方5.9億火藥採購「裝潢公司」得標！ 藍：快篩小吃店翻版？

國民黨立委怒批C4炸藥主原料採購案是快篩試劑由小吃店進口的翻版。（圖／東森新聞）





國防部公開招標C4炸藥主原料，RDX海掃更採購案，卻被發現由一家福麥室內裝修公司以5.9億得標。國民黨立委怒批這是快篩試劑由小吃店進口的翻版，列出重重疑點，例如廠商資本額僅1900萬，也沒有大宗進口紀錄。國防部長顧立雄親自回應，對方具有國際貿易代理商資格，只要查驗能夠落實，人人都有資格投標。

爆炸聲響徹淡水河面，國軍僅用100公克的C4炸藥試爆，就有驚人威力。而炸藥主原料RDX海掃更國防部公開採購，竟然由一間資本額才1900萬的福麥室內裝修公司得標。

立委（國）王鴻薇：「包含在疫情期間的快篩劑由小吃店來得標，真的很有直接的既視感。」

國防部趕緊解釋，對方具有國際貿易代理商資格。國防部長顧立雄：「只要他們能夠提出相關的輸入紀錄跟證明，然後我們查驗能夠落實的話，我想每一個人都有這個資格來投標。」

立委（國）王鴻薇：「做美容美髮或者做快炒店，只要去登記一個進出口貿易，就可以來承包。」

藍營立委質疑，福麥近期進口不到台幣1500萬元，國防部為何執意打破採購規章，讓這件8億預算的標案，由沒有爆藥許可、沒有處置能力、非軍事本業、資本額不足標案10分之1的公司，首次投標以5.9億得標？

國防部長顧立雄：「他只要有辦法去取得相關的這些，我們需要的火藥原物料，我想坦白講，這是一翻兩瞪眼的事情。」

立委（國）王鴻薇：「人人都可以成為炸藥國家隊嗎？」

另外國防部稱，兩次招標都只有福麥一家投標，在野立委轟獨厚廠商。立委（國）賴士葆：「就可以招標的話，那台灣有N家這樣的公司，會不會是圍標，或者限制性招標？」

翻開投標須知，確實沒有資本額相關限制，這起炸藥採購案能質疑的地方實在太多，就算國防部長親自解釋，也難以消除各界疑慮。

