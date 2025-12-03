【軍旅職人】兩棲履車保修 發揮作戰效能
記者林睿奕／專題報導
做為海軍陸戰隊最具代表性的武器裝備，AAV7兩棲突擊車不只可在登陸作戰中，提供陸戰隊員足夠的裝甲防護力，同時也可投入救災任務，前往淹水地區協助疏散或運送物資。為了確保這項性能優異的裝備能遂行各項任務，就必須仰賴海軍兩棲履車保修工廠的維修職人們，發揮自身對於機械傳動的專業，維護水陸兩用的引擎，並緊密焊補車殼，確保整體水密性能夠發揮兩棲作戰效能。
兩棲履車保修工廠為我國唯一具備修護AAV7兩棲突擊車、LVTP-5裝甲車等兩棲履帶車輛的單位，主要負責年度計畫性車輛維修、防汛車輛檢整簽證，並配合參演聯興、三軍聯合火力實彈測考、漢光等操演，編組游修小組協助登陸戰車大隊進行裝備維保作業，為海軍陸戰隊不可或缺的後勤保修戰力；兩棲履保廠內，主要區分動力修護場及車身修護場，分別針對引擎、變速箱等動力單元進行檢修，以及車身零附件自製、翻修作業。
熟稔機械原理 掌握修護技能
要成為兩棲履車修護職人之前，官兵必須先期學習機械原理，並掌握基礎引擎修護技能，才能前往動力修護場進行維修作業，首先會由熟手帶生手的方式進行車輛動力單元的檢修、組裝及測試等作業，逐步累積相關經驗。期間，官兵會將引擎、變速箱等總成進行分解，針對各部機件進行測試，確保裝備恢復原標準性能狀態。此外，帶領各修護班的班長，也會在工作線上進行抽問，要求手指到哪一個零組件，就能馬上說出該零組件的名稱、作動原理及故障排除等要項，藉此深化每位官兵的維修技術。
翻修、自製零件 車身煥然一新
車身修護場的官兵則是為整體車身零附件提供翻修，以及自製零附件等作業，官兵不只擁有電焊、氣焊等技能，同時也需要具備俥床、銑床等操作技術。當AAV7兩棲突擊車進入廠中，官兵會使用超音波探傷機件測試車殼，找出裂損區域，實施開槽、焊補作業，接著再依序塗上環氧底漆、環氧面漆及AAV7專用防紅外線專用漆，完成車身整體翻修。此外，場內也具備車輛零附件的製作能量，其中有俥床機、銑床機等裝備，可自行製作各式零附件；近期也引進3D列印機，模擬零附件的逆向工程，藉此強化零件自製能量。
對於兩棲履車來說，能夠下水是必不可少的能力，因此必須依靠官兵細心檢修每項裝備零件，以達原廠標準性能。官兵也會利用工作之餘，考取汽車修護、室內配線等相關證照，持續強化自身修護技能，使AAV7兩棲突擊車能夠發揮「水上策飛馬，灘頭建奇功」優異性能。
