【軍旅職人】化學兵發煙 煙幕遮障創造戰場優勢

記者謝承宏／專題報導

在國軍部隊中，有一群默默無名卻無比關鍵的化學兵發煙職人，他們以精湛技術迅速布設煙幕遮障，為戰場創造有利條件。從化學學科基礎訓練到實地演訓的嚴格驗證，每一次發煙都是在高度壓力中追求精準，確保任務成功不受干擾。發煙官兵肩負保障主力部隊安全突進重要任務，專業養成過程，不僅考驗體能與技術，更需臨機應變的戰場智慧。

化學兵發煙任務依賴多樣裝備，包括M3A3機械發煙器、M56渦輪發煙機及煙幕罐等，具備點對點、面對面不同發煙方式。機械發煙器較為穩定且不受地形限制，適用於陣地固定掩護；渦輪發煙機能迅速產生大面積煙幕，應用於基地、橋梁或重要道路防護。煙幕罐則可補足間隙，避免發煙中斷。國軍各作戰區之化學兵部隊皆具備發煙能量，透過製造防護煙幕、遮障煙幕與偽裝煙幕等，支援主戰部隊完成戰術行動，扮演不可或缺的戰鬥支援角色。

階段式訓練 成就專業實力

化學兵專業培訓採階段式推進，自化生放核訓練中心奠定化學理論與裝備操作基礎後，官兵需接受煙幕施放、偵檢消毒、裝備保修等課程，建立多元專業能力。學科課程完成後，官兵返回部隊，實際操作各型發煙裝備，並隨部隊投入基地訓練、演習任務與戰備整備工作，學習處理突發故障、掌握地形變化並配合戰術部署需求。最終於三軍聯合火力實彈演習中與各兵科協同作戰，驗證整體指管、部署與應變效能。此一訓練體系不僅深耕專業技能，也重視實戰導向與跨單位協作，奠定發煙任務成功的基礎。

在官兵實務成熟度方面，依據訓練表現與任務執行力，分為「生手」、「半熟手」與「熟手」等3個階段。新進官兵須熟悉發煙裝備操作規範、安全程序與故障排除等步驟，通過基礎測驗後，方能投入實務訓練。基地訓練中，參與煙霧陣地部署、風向觀測與快速機動演練，於高壓環境下反覆強化實務操作能力。在經歷多場操演，逐步具備獨立操作與支援協同作戰能力，並經上級幹部觀察與驗收後，始能認定為熟手，承擔更高層級的任務編組與技術指導工作。

模擬操演 累積戰場經驗值

「發煙不是按個鈕就能開始，而是一場與時間、裝備和環境的角力。」陸軍36化學兵群煙幕班長盧宜晟上士指出，發煙任務絕非單純排煙，背後牽動的是部隊存續與任務成功，裝備一旦在戰場故障或受地形限制影響，煙幕中斷，恐使部隊暴露於敵方火力下。如M56渦輪發煙機遇上沙灘地形，稍有不慎即陷車；M3A3機械發煙器則因系統繁瑣，稍一操作不當便可能熄火。臨場狀況瞬息萬變，官兵必須在壓力中冷靜排查，依技令逐一檢查噴頭、引擎、霧油管線等系統，這些動作需熟練得像反射動作一樣迅速無誤。為此，幹部必須親自帶訓，不斷透過模擬操演累積「戰場經驗值」，讓每位官兵在真正處理突發狀況時能游刃有餘。

排除萬難 培養應變能力

「煙幕不只是遮蔽視線的白霧，更是牽動戰局走向的無形屏障。」盧宜晟強調，發煙戰術應用涵蓋防禦與攻擊多面向，在防禦階段可設置煙幕阻擋敵方觀測與精準打擊，保護砲兵陣地、指揮所與重要設施；進攻階段則利用煙幕遮障支援部隊推進。測風與陣地構圖是成功關鍵，副排長與觀測手須根據即時風速風向調整部署，必要時重新轉移陣地，維持煙幕效果。發煙作業對於體能要求非常嚴格，實施高強度搬運、轉換演練，使官兵熟悉各種應變流程與團隊默契建立。

除了技術與體能，發煙職人更重視的是臨場反應與不放棄的心態傳承。盧宜晟分享，化學兵的核心信念是「遇事不空轉，狀況即處置」，強調面對突發狀況時不能原地停滯，而要主動排除萬難尋求解方，以積極應變的態度，讓每位弟兄在任務中都能快速學習、勇於承擔。他也提到，部隊教育不是靠命令，而是以身作則，藉由實際操作帶領後進了解責任與標準，逐步建立領導素養，這也是職人養成的關鍵歷程。

官兵運用M56渦輪發煙機施放煙幕，同時持續運用無線電通聯，掌握油料耗損與煙幕延展狀況；只見現場霎時被白色煙幕層層包覆，有效阻絕能見度。（本報資料照片）

官兵操作M56渦輪發煙車等裝備，模擬發煙掩護作戰部隊機動。（記者謝承宏攝）

官兵操作M56渦輪發煙車、M3A3機械發煙器等裝備，模擬發煙掩護作戰部隊機動，展現扎實戰訓成果。（記者謝承宏攝）

測候所官兵完成煙幕部署圖繪製，確保煙幕有效與穩定。（記者謝承宏攝）

官兵在發煙前，完成霧油與石墨檢整，並針對活門等外觀檢查，確保作業安全。（記者謝承宏攝）

官兵實施縮短距離演練，模擬支援作戰部隊在機動過程中，施放防護煙幕掩護部隊。（記者謝承宏攝）

官兵架設氣象監測設備，進一步掌握現地風向、風速資訊。（記者謝承宏攝）