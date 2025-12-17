【軍旅職人】化學兵野戰急造縱火兵器遲滯敵軍 支援作戰

記者王子昌／專題報導

國軍化學兵部隊除肩負偵消除汙與煙幕遮障等任務外，在支援作戰方面，更進一步結合化學物質特性與爆破專業，延伸發展「野戰急造縱火兵器」專業技能，官兵可運用彈藥箱、油桶等易獲得之器材，在短時間內裝配出各式縱火兵器，重創敵軍，並結合地形、地物遲滯敵軍行動，有效強化戰場阻絕效能。

熟稔原理 為專業奠基

要成為化學兵「野戰急造縱火兵器」操作職人絕非易事，須具備基礎化學理論，熟稔各式爆材及火具應用，精算調製縱火兵器，並在實作過程反覆操作，累積經驗，練就膽大心細、「出奇制勝」的一身技藝，成為能獨當一面、擔綱部隊教育師資重責的專業人員。

陸軍化生放核訓練中心是化學兵「野戰急造縱火兵器」操作職人的養成搖籃，進訓人員需具備中士階（含）以上資格，從化學彈藥種類、各類物質燃燒特性與火焰類型起步，學習國軍常見7大爆藥原理，以及雷管、電雷管等火具操作注意事項，逐步奠基急造縱火專業職能。

在調製階段，學員必須精算爆藥所需材料的重量百分濃度並進行調配。教官同步指導裝藥區域布置、起爆點設置、安全距離判定等作業，並說明爆炸衝擊波擴散方向、燃燒半徑與可能引發的2次危害，使學員掌握安全距離、觀察風向與周遭地形變化等能力，從中體會於戰場環境中如何避免因地形地物、風勢逆轉或裝藥量偏差而肇生危安，強化對火力運用與風險控管的整體認知。

實爆驗證 展現強大火力

在實爆訓練環節，學員需自行調配，產製各式縱火兵器，並完成裝配拉線等步驟，隨後配合電雷管、導線與起爆器等流程進行實際引爆。按下引爆鈕，爆破區隨即迸出赤橘火焰，高溫烈焰直衝天際，展現出「野戰急造縱火兵器」的強大威力。

學員在安全防護區後方觀察狀況，並在教官引導下，分析不同裝藥量、濃度配比及地形條件所造成的燃燒差異，藉由多次實爆驗證，不僅深化學員對燃燒效應的理解，也更加明確縱火兵器在實戰阻絕、設伏與遲滯敵軍機動上的運用原則，進一步體認化學兵在戰場上肩負的關鍵作用。

反覆訓練 淬礪專業人才

歷經化訓中心班隊縝密理論學習、反覆操作驗證與高風險實爆訓練的洗禮，學員結訓時已具備獨立操作與指導他人的能力，成為部隊可倚重的縱火專業人才。

面對未來多元威脅與複雜戰場環境，化學兵官兵以縝密計算、專業技術與「膽大心細」的作業精神，有效支援部隊遲滯敵軍、阻絕行動，並左右戰場情勢發展。他們的專業與堅毅，不僅是化學兵部隊可恃的核心戰力，更象徵軍人在戰場上以智慧、技術與勇氣守護家園的堅定決心。

陸軍化生放核訓練中心野戰急造縱火兵器操作訓練班學員操作實爆訓練，學員依令按下引爆鈕，爆破區隨即迸出赤橘火焰，展現縱火兵器強大破壞力。（記者王子昌攝）

爆破區迸出高溫火焰，展現爆藥強大威力，達成有效阻絕與支援作戰任務。（本報資料照片）

完成調配比例計算後，官兵合作完成爆藥調製作業。（記者王子昌攝）