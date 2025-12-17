【軍旅職人】化學兵野戰急造縱火兵器遲滯敵軍 支援作戰
記者王子昌／專題報導
國軍化學兵部隊除肩負偵消除汙與煙幕遮障等任務外，在支援作戰方面，更進一步結合化學物質特性與爆破專業，延伸發展「野戰急造縱火兵器」專業技能，官兵可運用彈藥箱、油桶等易獲得之器材，在短時間內裝配出各式縱火兵器，重創敵軍，並結合地形、地物遲滯敵軍行動，有效強化戰場阻絕效能。
熟稔原理 為專業奠基
要成為化學兵「野戰急造縱火兵器」操作職人絕非易事，須具備基礎化學理論，熟稔各式爆材及火具應用，精算調製縱火兵器，並在實作過程反覆操作，累積經驗，練就膽大心細、「出奇制勝」的一身技藝，成為能獨當一面、擔綱部隊教育師資重責的專業人員。
陸軍化生放核訓練中心是化學兵「野戰急造縱火兵器」操作職人的養成搖籃，進訓人員需具備中士階（含）以上資格，從化學彈藥種類、各類物質燃燒特性與火焰類型起步，學習國軍常見7大爆藥原理，以及雷管、電雷管等火具操作注意事項，逐步奠基急造縱火專業職能。
在調製階段，學員必須精算爆藥所需材料的重量百分濃度並進行調配。教官同步指導裝藥區域布置、起爆點設置、安全距離判定等作業，並說明爆炸衝擊波擴散方向、燃燒半徑與可能引發的2次危害，使學員掌握安全距離、觀察風向與周遭地形變化等能力，從中體會於戰場環境中如何避免因地形地物、風勢逆轉或裝藥量偏差而肇生危安，強化對火力運用與風險控管的整體認知。
實爆驗證 展現強大火力
在實爆訓練環節，學員需自行調配，產製各式縱火兵器，並完成裝配拉線等步驟，隨後配合電雷管、導線與起爆器等流程進行實際引爆。按下引爆鈕，爆破區隨即迸出赤橘火焰，高溫烈焰直衝天際，展現出「野戰急造縱火兵器」的強大威力。
學員在安全防護區後方觀察狀況，並在教官引導下，分析不同裝藥量、濃度配比及地形條件所造成的燃燒差異，藉由多次實爆驗證，不僅深化學員對燃燒效應的理解，也更加明確縱火兵器在實戰阻絕、設伏與遲滯敵軍機動上的運用原則，進一步體認化學兵在戰場上肩負的關鍵作用。
反覆訓練 淬礪專業人才
歷經化訓中心班隊縝密理論學習、反覆操作驗證與高風險實爆訓練的洗禮，學員結訓時已具備獨立操作與指導他人的能力，成為部隊可倚重的縱火專業人才。
面對未來多元威脅與複雜戰場環境，化學兵官兵以縝密計算、專業技術與「膽大心細」的作業精神，有效支援部隊遲滯敵軍、阻絕行動，並左右戰場情勢發展。他們的專業與堅毅，不僅是化學兵部隊可恃的核心戰力，更象徵軍人在戰場上以智慧、技術與勇氣守護家園的堅定決心。
陸軍化生放核訓練中心野戰急造縱火兵器操作訓練班學員操作實爆訓練，學員依令按下引爆鈕，爆破區隨即迸出赤橘火焰，展現縱火兵器強大破壞力。（記者王子昌攝）
學員在完成裝配拉線、導通測試、爆藥埋設等步驟，待命按下引爆鈕完成實爆訓練。（記者王子昌攝）
爆破區迸出高溫火焰，展現爆藥強大威力，達成有效阻絕與支援作戰任務。（本報資料照片）
正式實爆訓練前，官兵演練電雷管與導線接續作業。（記者王子昌攝）
官兵在正式實爆訓練前，演練電雷管與導線接續作業。（記者王子昌攝）
完成調配比例計算後，官兵合作完成爆藥調製作業。（記者王子昌攝）
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 2 小時前 ・ 10
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 3
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 108
獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒
74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 118
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 175
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 36
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 17 小時前 ・ 16
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 33