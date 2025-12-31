【軍旅職人】標槍飛彈射手精準火力 發揮不對稱戰力
記者謝承宏／專題報導
俗稱「戰車開罐器」的標槍飛彈，是以「接戰速度快、射後不理、高命中率」等先進特性見長，在作戰中展現高度戰場優勢，使其成為國軍不對稱作戰的關鍵利器。一名合格的標槍飛彈射手，除須精通射擊技術，更要在短時間內完成敵我識別與接戰程序，才能完成任務。為培育具備「精準打擊」能力的標槍飛彈射擊職人，國軍分階段訓練與簽證考核，確保每位射手皆能於實戰中發揮精準火力，建構不對稱作戰優勢。
標槍飛彈射手的養成流程縝密扎實，從基礎課程起步，逐步推進至訓練模擬器操作、實兵空操與各級演訓，最終通過實彈射擊驗證，環環相扣。初期訓練著重於武器構造、射擊原理與故障排除，使射手熟稔諸元性能與特性，以發揮最佳效能。整體訓練過程不僅檢驗技術掌握，更要求射手在壓力下維持穩定與決斷力，塑建精良戰力。
模擬訓練 掌握接戰程序
完成基礎課程後，射手將進入模擬器訓練階段，進行超過百小時的操作演練，作為實彈射擊前的必要門檻。訓練課程包含機械訓練、射擊預習與模擬器射擊訓練等3階段，主要包含目標識別、鎖定與擊發等核心流程，並同步進行武器結構與故障排除訓練，強化射手對系統與接戰程序的掌握。
模擬器系統內建敵我車輛資料庫，訓練過程中將隨機混入友軍目標，射手須在有限時間內完成觀察、判斷與鎖定，一旦誤擊己方目標即視為不合格。此階段不僅檢驗操作熟練度，更進一步鞏固戰場識別與戰術決斷能力，為實戰任務奠定技術基礎。
實彈驗證 鍛鑄體能、戰技
射手結訓返部後，則會實際結合戰術位置進行訓練，須在模擬戰場環境下執行陣地構築、射擊流程訓練及陣地轉移等，提升實戰應用能力。隨著射手技術逐漸純熟，則會進一步參與三軍聯合火力實彈測考等重大演訓，進行實彈驗證。在實際接戰過程中，射手須能夠快速識別戰場景象，以利確認射擊目標，使系統能精準鎖定，確保飛彈能精準命中。
反裝甲武器講求「高度機動性」與「戰場存活率」，射擊全程操作強度高、機動要求頻繁，且射手須背負逾20公斤的飛彈與指揮發射單元（CLU），對體能構成嚴峻挑戰。澎防部飛彈班長鄭𤦬儕上士表示，為因應作戰需求，訓練除強化重量訓練外，亦特別著重身體的「穩定性」與「協調性」，透過反覆訓練與肢體動作調整，培養射手在高強度與複雜地形中，仍能維持穩定節奏與精準判斷，確保射擊準確命中目標。
反覆演練 強化作戰能量
此外，該系統具備熱成像顯示功能，能清晰辨識低光環境中的目標輪廓與熱源特徵，協助射手在視距受限、背景複雜條件下，準確完成目標接戰程序。透過反覆訓練，射手可有效提升夜間射擊精準度，強化全天候反裝甲作戰能量。
標槍飛彈射手養成過程須長時間投入訓練，從裝備理解、圖像記憶到體能要求與心理素質穩定，缺一不可。標槍飛彈雖非重型武器，卻蘊含極高的操作嚴謹度與戰場判斷力的複合要求，射手須具備快速鎖定、穩定擊發的綜合能力，才能精準命中。每一位合格射手的背後，都是數百小時模擬訓練與實彈驗證累積而成，其專業技術與戰場價值，正是我國不對稱作戰的關鍵支柱。
地面部隊發射標槍飛彈，摧毀敵裝甲指揮車。（本報資料照片）
標槍飛彈射手結合戰備任務訓練週，實施標槍飛彈實作訓練，強化實彈射擊實力。（陸軍司令部提供）
第3作戰區關指部聯兵1營，反甲組對河口實施警戒。（本報資料照片）
官兵全神貫注，射擊標槍飛彈。（本報資料照片）
射擊前，由維保官兵完成標槍飛彈檢驗，確保射擊順遂。（記者謝承宏攝）
