【軍旅職人】海軍航海兵科判讀海圖、瞭望辨位 指引正確航向
記者林睿奕／專題報導
海軍艦艇能航行於汪洋之上，並精準航抵我國海疆各任務區域，必須依靠海軍的航海兵科職人，不分晝夜擔任瞭望，成為艦艇的「雙眼」，掌握舵機駕駛船艦，並精準分析海圖、規劃航路，發揮航海專業，引導艦艇準時抵達並遂行海疆巡弋任務。
海軍各型艦艇為我國海上戰力的延伸，除依靠輪機部門把關動力，以及飛彈、槍砲專業執行作戰外，也需要航海兵科職掌航行任務，雖然各型艦艇的操作有所不同，但航海官兵們都必須學習海圖、羅盤、六分儀等傳統航海工具，才能將艦艇準確駕駛至目標位置，成為我國海疆堅不可摧的海上堡壘。
注意障礙物 操作六分儀辨位
成為航海官兵之前，必定需要歷練瞭望職務，官兵必須學習如何運用電羅經判別方向及方位讀法，在駕駛臺兩側判別航行方向，以及注意周遭空中、水面的障礙物，時刻利用聲力電話向駕駛臺回報，並於夜間注意附近船隻，依「左紅右綠」燈號辨識他船航向。同時，官兵也需學習如何判別海上物體的距離，如今雖然已有雷射、光學測距儀等現代化裝備，但為避免突發狀況使裝備無法使用，官兵需掌握三角測量法的運用，計算出相對距離。此外，官兵也需要學習六分儀的操作，透過空中天體的光源進行自身船隻經緯度的計算，確保在艦艇沒有相關導航設備的情況下，仍可精確分辨當前位置，並指引正確航向。
熟悉操舵、規劃航線 靈活部署衛海疆
經歷過瞭望的工作後，航海官兵便可進入駕駛臺執行掌舵的工作，操舵表面上看似簡單，其實當中蘊含眾多技巧。擔任舵手時，必須時刻與左右瞭望保持通聯，透由他們的回報內容避讓海上障礙物，同時還須學習國際海上避碰規則，確實分辨當前遇到船種與其航行方向，選擇避讓的方式。另由於艦艇航行與輪機部門職掌的動力息息相關，因此舵手也與輪機官兵時刻保持聯繫，確認艦艇當前動力輸出情況，確認艦艇是否具備加減速條件，確保艦艇具備持續航行的能力。
當官兵熟悉駕駛艦艇技術後，便可擔任艦艇航海值更的任務，官兵首先必須學習海圖的判讀，透過圖紙上的方位、水深、水流、海床性質等資訊，了解當前水域狀況，接著學習繪製海圖，在航行期間24小時輪班，針對當前航線進行標定，確保海圖能即時呈現艦艇所在位置。
深化海圖判讀與繪製的技術後，具備多年航海資歷的官兵，便可為艦艇規劃航線，而規劃航線不只要掌握航道外，也須考量艦艇性能及需攜帶的油料，同時要考慮到航行時間，精確計算艦艇航速，在預定時間內抵達目的地，確保艦艇能靈活部署在我國海域，擔綱守護海疆重任。
瞭望官兵於駕駛臺兩側擔任艦艇的雙眼，時刻注意水面目標。（本報資料照片）
成為航海官兵前，需要歷練瞭望職務，學習如何運用電羅經判別方向及方位讀法。（記者林睿奕攝）
海軍航海兵科職人，不分晝夜擔任瞭望，成為艦艇的「雙眼」，發揮專業，引導艦艇遂行海疆巡弋任務。（本報資料照片）
擔任舵手時，須時刻與左右瞭望保持通聯，透由他們的回報內容進行避讓海上障礙物。（記者林睿奕攝）
官兵運用圓規、平行尺，進行量距與定位。（記者林睿奕攝）
航海官兵日夜輪班進行海圖繪製，確船在海圖上的具體位置。（本報資料照片）
船艦航行時，值更人員各司其職，確保船艦航行安全。（本報資料照片）
