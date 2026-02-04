【軍旅職人】海軍輪機 守護航安

記者林睿奕／專題報導

海軍艦隊肩負守護海疆重任，而每艘艦艇能夠馳騁大海，背後皆仰賴一群幕後英雄—海軍艦艇輪機職人。他們長時間待在吵雜、悶熱的艙底空間中，發揮專業，盡心盡力維護引擎、電機各項裝備，為航行提供源源不斷的動力，持續馳騁汪洋之上，守護我國海疆。

要成為輪機部門一員，須先至海軍專長訓練中心接受訓練，不論是經過海軍官校4年學術薰陶，或士官二專班2年的專業教育，均須於下部隊前，接受為期13週分科教育訓練，期間必須學習各項裝備運作原理，以及各項裝備維保技能，再經中心教官考評合格後，始得分派前往各艦艇擔負輪機官、輪機士。

分派至6個工作班歷練

分派至艦艇後，官兵分別前往主機、電系、電機、輔機、損管及油水等6個工作班，在艦上熟手帶領下，學習各項裝備的操作與維保，並熟悉附屬裝備、管線分布等，逐步完成各項操作與維保簽證。期間，新手約需花費1年時間，磨練基本輪機處理技能，接著累積達3年實務經驗，方能成為合格的輪機熟手，獨立進行各項維保工作。

熟稔機械運作 確保電力供應

其中，主機工作班主要負責動力、電力及蒸汽系統，官兵均需掌握基礎的機械運作原理知識，並根據柴油、渦輪、鍋爐等不同樣式的發動機，向艦上熟手學習各項零附件的檢查及維護。由於主機運行會散發高溫，官兵必須克服炎熱的工作環境，聚精會神仔細檢修，才能為艦艇保障基礎動力。

電系工作班主要負責動力及電力系統的控制單元，因裝備相當精密，官兵必須熟記相對應的機具位置，更得嚴格遵循輪機裝備操作程序（EOP），實施各項處置，避免艦艇控制單元故障。電機工作班則負責電力分配、負載管制、各裝備馬達及電力系統維保，官兵需要學習如何閱讀線路圖，掌握艦艇各項裝備的電力供應網路，才能即時發現損壞位置，迅速恢復供電。

仔細檢查鑑別 迅速判斷應處

輔機工作班主要負責空調、淡水機、舵機、錨絞機及高低壓空氣等輔助裝備的操作與檢修，與艦艇上各項生活設施息息相關，官兵必須於航行前仔細檢查各項設施，確保全艦官兵能順利在海上生活。油水工作班檢查船艦各類裝備的油水，看似簡單的取樣檢查工作，卻需要官兵具備相關專業才得以勝任，仔細判斷清晰度、沉澱物、明亮度等，保證艦艇運行正常。損管工作班則需熟悉艦艇各艙間配置，當艦艇發生破損或火災時，能迅速判斷災害位置，即時分析需要封閉的艙間，避免海水或濃煙進入重要艙間，守護艦艇航行安全。

在「點爐作業」前，官兵至煙囪、爐膛等處進行安全檢查。（本報資料照片）

主機工作班人員在狹窄、高溫環境中，針對船艦主機實施檢修。（本報資料照片）

輔機工作班針對RO逆滲透淡水機實施徹底檢查，讓重要飲用水源供應無虞。（本報資料照片）

油水班每日實施各類裝備之油水檢測，並透過清晰度、沉澱物等檢測，掌握各類油料狀況。（本報資料照片）

艙間突發火災，損管班緊急編成救火組，全副防火裝備迅速至目標艙間，評估狀況並實施滅火。（本報資料照片）

電機工作班官兵在高溫環境中檢查各電路狀況，汗如雨下，但仍要集中精神遂行任務。（本報資料照片）

仔細檢查主機電路系統狀況。（記者林睿奕攝）