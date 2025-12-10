【軍旅職人】「深海醫療後盾」國軍潛醫官守護官兵健康

記者孫建屏／專題報導

隨著國防自主與海軍戰力強化的推動，國軍積極培育潛水醫學專長人才，成為支援潛艦國造、水下排雷與特戰作業的關鍵。因此，潛醫官的養成，不僅維護水下部隊官兵健康與安全，也象徵軍陣醫學與水下作戰能力的深度結合，為國軍防衛海底戰場提供堅實後盾。

國軍潛醫官訓練嚴謹，支援潛艦國造、水下作業與排雷任務，成為水下戰力的醫療中樞，相關培訓可追溯至民國64年，當時為支援海軍特殊作戰與深潛任務，由海軍總醫院（今國軍左營總醫院）成立潛醫科，並設置全國第一套醫療用高壓氧艙系統，啟動潛醫人才的培育之路。歷經多年深耕，在專業上逐步拓展潛艦醫學、模擬深海潛水及高壓氧醫學等領域，同時開設「潛水醫學專長班」等相關課程，建構完整的醫療訓練與安全支援系統。

通過4週考驗 佩戴榮譽徽章

「潛水醫學專長班」是國軍潛醫官的唯一訓練班隊，受訓人員以國防醫學院畢業醫官為對象，相關課程經過精進，從早期僅需1週，發展至今需完成4週的體能、學科與術科訓練及測驗，才能成為合格的潛醫官，在軍服胸前佩戴「潛醫榮譽徽章」。

受訓期間，學科傳授著重於潛水生理、潛水物理、高壓氧治療、各類疾病辨識及神經學檢查意義之建立，作為處置潛水疾患時必備的學科知識，以提升緊急救護及醫療照護的效能，從生理學、病理學、神經學、免疫學等層面，深入了解潛水員在不同深度下的生理變化和潛水環境的影響。

術科課程內容則包含潛水體能建立、潛水到院前救護、艙內神經學檢查、潛水團隊溝通合作及潛水疾患問診等，訓練學員在模擬真實狀況時，面對可能出現的緊張情緒，以及於緊急狀況下給予符合實況的處置。

挑戰身心極限 理解人體變化

其中，學員也必須實際進行潛水實作、觀摩獵雷艦減壓櫃與救難艦重壓艙操作，並在飽和潛水艙中，實施水下165呎耐壓／60呎耐氧的高壓測試、水中通訊與急救處置等，在挑戰身心極限的過程中，理解人體於極端水下環境下的生理與心理變化，驗證所學理論與實務的結合。

特別是飽和潛水系統實際操作上，學員需進入深潛訓練艙，模擬在水下120呎急救演練。訓練情境包括耳擠壓傷、氮迷醉、大量出血等潛水常見傷害，學員須即時判斷病況，進行止血、給氧、調整水深與上升速度，以防止減壓症、動脈氣體栓塞等致命風險。

在水下戰力日益重要的今日，潛醫官不只是醫療人員，更是潛艦與水下作業的安全守門人。他們以專業、堅毅與使命感，守護每一位潛水官兵的生命安全，為國軍在海底戰場上築起無形卻堅不可摧的防線。

潛水醫學專長班學員必須實際進行潛水實作，驗證所學理論與實務的結合。（左營總醫院提供）

潛醫官的訓練過程，包含潛水體能建立。（左營總醫院提供）

學員進行潛水實作，在挑戰身心極限的過程中，理解人體於極端水下環境下的生理與心理變化。（左營總醫院提供）

國軍左營總醫院是國軍潛醫官搖籃，半世紀以來為國軍培育世代傳承的潛醫生力軍，為潛醫發展注入能量，維護潛水官兵安全與健康。（記者孫建屏攝）

潛水醫學專長班學員必須實際進行潛水實作，驗證所學理論與實務的結合。（左營總醫院提供）

左營總醫院建置的飽和潛水艙，提供潛醫官訓練更擬真與安全的環境。（記者孫建屏攝）

訓練課程中結合左營總醫院建置的飽和潛水艙，教育學員認識及操作相關系統。（記者孫建屏攝）