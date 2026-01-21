【軍旅職人】砲兵嚴訓 鍛鑄戰力
記者陳彥陵／專題報導
在現代戰場上，火力支援的速度與精準度，攸關整體作戰節奏，無論掩護作戰、壓制敵軍、反制敵火，抑或協力部隊遂行打擊任務時，砲兵部隊所發揮的強大火力，始終是作戰計畫中不可或缺的元素。為了讓每一次射擊都能即時、精準地完成，砲兵部隊官兵必須在嚴謹教範基礎下，持續嫻熟操作技巧，深化專業職能，以確保火力輸出穩定可靠。
射擊專業養成 奠基砲操運作
砲兵部隊的戰力，奠基於嚴謹的教範訓練、完整的專長分工與穩定的武器維保，尤其在「射指、測量、觀測、通信、砲操」5大專長，各職位須密切協同配合，形成一套精密運作的「火力鏈」。其中，砲操為實際射擊執行的最基本單位，我國現役使用之自走砲車，包含 M109A2、M109A5 及 M110A2 自走砲車，為本島防衛重要利器，雖在彈藥口徑、射程、速度等方面有所不同，但穩定、精準、可靠的火力效能則是不變的原則。
在專業養成路上，初入砲兵部隊的官兵，均須至陸軍砲兵訓練指揮部接受基礎訓練，依循砲訓部訓練教範，熟習諸元裝定、火砲保養等基礎項目，逐步建立火砲構造、射擊原理、射擊程序與砲車操作等基礎知識，以確保每門火砲在任務中都能達到最佳效能；特別是「諸元裝定」等核心訓練，更是射擊精準與否的關鍵。實作方面，進行陣地佔領、火砲放列、傳彈、裝填、方位角與射角（仰度）調整等，皆須在短時間內完成數據確認，且不允許出現偏差；官兵透過在訓場中反覆練習同一動作數十次以上，建立肌肉記憶與標準化程序。
定期訓練考核 驗證火砲操作
當基礎課目逐漸成熟後，訓練重點轉為各單位所配備火砲的實務操作。其中，M109A2、M109A5 及 M110A2 自走砲為當前砲兵常用的主力裝備。3 型砲車在動力系統、液壓結構、砲身運動機構與裝填方式上各有差異，官兵必須依各型裝備特性調整操作流程。M110A2 的火砲後座力大、砲身較長，需特別注意穩定性與安全距離；M109 系列自走砲車則具備半自動裝填輔助裝置，系統相對較複雜，官兵需熟悉控制介面、液壓反應與相關安全機制。以 M109A2 砲車為例，各職務包含砲長、瞄準手、副瞄準手、砲車駕駛手、發射手、標定手、彈藥車駕駛手等 7 員為一個砲班，訓練要求所有官兵輪流操作各職務，以確保每名官兵都能理解整個砲操運作，於實戰中能迅速支援與替補。
返回駐地後，每個月均會實施專長考核，依據司令部頒定之評分表，針對學、術科進行驗證，在火砲相關知識及實務操作方面均須達 70 分以上才算合格，藉由定期考核確保砲兵部隊戰力不墜。
此外，亦會藉由定期基地訓練強化砲車基礎操作；三軍聯合火力實彈測考則將自走砲班置入更貼近戰場環境的情境中，模擬實戰任務節奏，包含通信協調、夜間或惡劣天候射擊，以及接獲命令後的快速變換陣地等程序，確保自走砲在複雜環境中仍能維持穩定火力輸出。另在年度重砲保養射擊中，各作戰區所屬編制之 M109A2、M109A5 及 M110A2 自走砲車依作戰計畫，依序完成機動進入陣地、陣地佔領、火砲放列、實彈射擊等步驟，不僅驗證火砲妥善情形，也磨練砲班成員以不同課目進行射擊之專業職能，確保訓練成果能確實轉化為戰力。
落實維保工作 維持裝備妥善
進階訓練方面，亦包含射指、測量、觀測與砲操 4 大領域。砲操為執行實際操作與射擊；因此，砲車成員可至砲訓部實施砲操師資訓練，依任務區分為負責砲車操作的砲操組與負責車體駕駛的砲駕組，兩者皆需熟悉自走砲於戰術機動、放列與射擊階段的操作要領；完成訓練返回駐地，便成為訓練及考核的要角，以專業訓練官兵，並透過嚴訓與考核鞏固戰力。
此外，自走砲屬高度整合的多人武器，維保工作複雜繁重。例如M109系列自走砲，維保區分為砲塔、底盤、射控3大系統，任何一項停用都會影響作戰；因此，火砲保養作業更是訓練的重要一環，平時需執行二、三級維保，實施砲身檢查、排煙系統維護、砲栓清潔、液壓油量確認與傳動系統檢測等程序。透過「預防性維保」概念，強化裝備可用率，讓火砲在任務中維持最佳妥善。訓練中亦強調操作安全，砲彈動輒數十公斤，搬彈及傳彈過程中，若姿勢不正確可能發生傷損意外；而砲閂部分更是需要相當力氣才能關閉，發射手在開啟砲閂時若動作不慎，容易造成夾傷，因此，所有課目皆要求動作到位、檢查確實與重複演練。
在每一次火砲怒吼的背後，是一群扎實訓練、專注細節的砲車操作職人的考驗，更是砲兵戰力最堅實的根基。從初學到專業，包含對火砲學理的掌握、對裝備特性的熟悉，以及對操作流程的標準化執行，透過砲訓部嚴謹的教範訓練、車型實務訓練、基地測考與三軍聯合火力實彈測考驗證，多層次的訓練架構，讓每一名砲車成員都能精準掌握分工，才能在真正需要火力時毫無遲疑地完成任務。
自走砲車為多人操作武器，須透過循序漸進訓練，將專業與默契高度配合，方能發揮火力支援能量。（本報資料照片）
年度重砲射擊驗證各式自走砲車妥善，磨練官兵操作砲車熟稔程度。（本報資料照片）
彈種手、裝藥手合力將砲彈推入砲膛。（記者陳彥陵攝）
官兵於M109A2自走砲內完成「艙內射擊」，以不使用架尾設備及不放列駐鋤，貫徹快打快撤原則。（本報資料照片）
發射手將彈丸放置拖彈盤上，使用液壓送彈，將彈藥推入砲膛中。（記者陳彥陵攝）
標定手利用標定儀對準瞄準鏡。（記者陳彥陵攝）
彈種手將彈藥傳予發射手。（記者陳彥陵攝）
