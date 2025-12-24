【軍旅職人】駕馭「雲豹」 機動敏捷
記者張雅淳／專題報導
清晨時分，一輛輛CM33裝步戰鬥車在馬路上行駛，車隊通過市區要道時，駕駛依口令調整車速與車距，一方面保持戰術隊形與警戒態勢，一方面嚴守交通號誌與速限，讓車流與甲車能在同一路段安全共行。對多數民眾而言，「雲豹」馳騁街頭，是國軍機動戰力具體而鮮明的畫面；對駕駛而言，卻是一項「容不得出錯」的專業實務，每一次轉彎、每一下煞車都蘊含責任與壓力。也正因為有這群「雲豹駕駛職人」，機步部隊才能在任務下達之際，迅速集結、機動出擊，成為聯合作戰中關鍵的機動力量。
循序漸進扎根 養成專業職能
雲豹甲車駕駛職人的養成，絕非一蹴可幾，而是循序漸進的扎實歷程。從裝備性能諸元、能力與限制認識起步，配合甲車指揮手勢，再逐步進入基礎、進階與越野駕駛等課程，各分系統操作、潤滑保養及主官裝備檢查，皆列為必修項目。為兼顧訓練安全與效率，訓練過程採模擬器與實車操作交互訓練，使學員在不同階段都能逐步累積經驗。待完成各項課程並通過期末測驗後，方能成為合格專業駕駛員，返部在各類戰備演訓中，肩負部隊快速機動任務。
訓練初期，多數學員對雲豹甲車內外結構與操控介面相當陌生，也容易因緊張產生操作失誤。為降低風險、建立自信，部隊在安排實車訓練前，先引導學員進入模擬教室操作模擬器。教官在此階段會詳細講解，並要求學員反覆練習，熟悉駕駛艙儀表、開關配置與外部燈光識別，同時確實掌握啟動、起步、停車、熄火等4大程序。
接續切換不同場景進行模擬駕駛，讓學員在虛擬環境中體會方向盤轉向反應，以及油門、煞車踏板的力感回饋，同步監看各項儀表數據、確認警示燈號狀況。透過一步步扎根的過程，將每一個細節牢記於心，為後續實車駕駛奠定穩固且安全的基礎。
越野實務訓練 磨練臨場反應
進入實車駕駛階段後，學員先以營區環場駕駛為起點，熟悉車輛行進時的內輪差運用與後照鏡判讀，隨後逐步挑戰S形連續轉彎、狹橋通過、變換車道等課目。學員很快發現，要將重型戰鬥車輛操控得穩定，並非想像中容易，而是必須倚賴一次次練習，才能累積純熟技術。
在越野駕駛訓練部分，則善用訓場天然地形，模擬基地測考場景，帶領學員依不同路面狀況，即時調整中央胎壓控制系統設定，維持車輛最佳機動力與穩定性。由於路面顛簸起伏、環境複雜多變，臨場感十足，學員須具備良好心理素質與臨場反應能力，方能順利通過各項考驗，真正具備上路執行戰備任務的能力。
落實保養檢查 維繫整體戰力
裝備妥善維護是部隊戰力重要指標，因此在駕駛訓練期間，教官特別在車輛機械原理、潤滑保養及主官裝備檢查等課程中，安排大量實作內容，教官都不遺餘力親自帶學員逐項操作，並列為鑑測重點。訓場上，常可看見學員一手拿著技術書刊、一手操作保養工具，逐項核對步驟與程序；筆記本上寫滿重點，紙頁沾染油污與灰塵，成了實作演練最真實的印記。
透過反覆拆解、檢查、組裝，學員不僅熟悉雲豹甲車各項系統運作原理，更能在日後執行行前檢查與故障排除時，第一時間找出癥結、降低裝備故障率，確保車輛隨時保持最佳狀況，進而穩固部隊整體戰力。
戰備演訓任務 考驗駕駛專業
近年因應實戰化訓練原則，雲豹甲車經常配合戰備演訓任務，在要道與市區周邊穿梭行進。面對一般車流與路口號誌，駕駛必須在戰術要求與交通安全間拿捏最佳平衡，嚴守速限與相關規範，避免影響民眾日常生活，讓戰備任務與地方交通得以順利並行。
「在戰場上，我們能衝鋒陷陣，也能成為官兵作戰時最堅強的後盾。」要成為合格的雲豹甲車駕駛，從養成到實際投入各項戰備演訓，每一次啟動引擎、每一趟任務，都是對自身專業的檢驗與磨練。他們深知，唯有在平時把行駛前檢查、駕駛操作與裝備保養做到滴水不漏，戰時才能以可靠機動力支撐部隊作戰，同時兼顧官兵安全與民眾權益。當雲豹甲車平穩駛過每一段路程時，呈現的不僅是鋼鐵戰力，更是軍旅職人長年磨礪本職、堅守崗位、默默護衛國家的具體見證。
受訓官兵駕駛CM33輪型甲車通過複雜地形，考驗官兵駕駛技術。（本報資料照片）
透過循序漸進扎實的訓練，逐步培養雲豹甲車專業駕駛。（記者張雅淳攝）
在「輪型戰鬥車模訓館」中，學員透過模擬車輛各機動狀態的動感平臺等設備，搭配各實際作戰場景，大幅提升訓練效益。（本報資料照片）
每輛雲豹甲車在部隊接裝前，都必須進行爬坡、側斜坡、涉水等測試，期能符合部隊戰訓需求。（本報資料照片）
配合戰備演訓任務，雲豹甲車在要道與市區周邊穿梭行進，駕駛須兼顧戰術要求與交通安全。（本報資料照片）
受訓官兵在人員引導下，操作「倒車入庫」項目。（本報資料照片）
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 127
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 146
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 124
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 58
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 139
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 42
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 73
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 70
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 259
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 412
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60