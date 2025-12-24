【軍旅職人】駕馭「雲豹」 機動敏捷

記者張雅淳／專題報導

清晨時分，一輛輛CM33裝步戰鬥車在馬路上行駛，車隊通過市區要道時，駕駛依口令調整車速與車距，一方面保持戰術隊形與警戒態勢，一方面嚴守交通號誌與速限，讓車流與甲車能在同一路段安全共行。對多數民眾而言，「雲豹」馳騁街頭，是國軍機動戰力具體而鮮明的畫面；對駕駛而言，卻是一項「容不得出錯」的專業實務，每一次轉彎、每一下煞車都蘊含責任與壓力。也正因為有這群「雲豹駕駛職人」，機步部隊才能在任務下達之際，迅速集結、機動出擊，成為聯合作戰中關鍵的機動力量。

循序漸進扎根 養成專業職能

雲豹甲車駕駛職人的養成，絕非一蹴可幾，而是循序漸進的扎實歷程。從裝備性能諸元、能力與限制認識起步，配合甲車指揮手勢，再逐步進入基礎、進階與越野駕駛等課程，各分系統操作、潤滑保養及主官裝備檢查，皆列為必修項目。為兼顧訓練安全與效率，訓練過程採模擬器與實車操作交互訓練，使學員在不同階段都能逐步累積經驗。待完成各項課程並通過期末測驗後，方能成為合格專業駕駛員，返部在各類戰備演訓中，肩負部隊快速機動任務。

訓練初期，多數學員對雲豹甲車內外結構與操控介面相當陌生，也容易因緊張產生操作失誤。為降低風險、建立自信，部隊在安排實車訓練前，先引導學員進入模擬教室操作模擬器。教官在此階段會詳細講解，並要求學員反覆練習，熟悉駕駛艙儀表、開關配置與外部燈光識別，同時確實掌握啟動、起步、停車、熄火等4大程序。

接續切換不同場景進行模擬駕駛，讓學員在虛擬環境中體會方向盤轉向反應，以及油門、煞車踏板的力感回饋，同步監看各項儀表數據、確認警示燈號狀況。透過一步步扎根的過程，將每一個細節牢記於心，為後續實車駕駛奠定穩固且安全的基礎。

越野實務訓練 磨練臨場反應

進入實車駕駛階段後，學員先以營區環場駕駛為起點，熟悉車輛行進時的內輪差運用與後照鏡判讀，隨後逐步挑戰S形連續轉彎、狹橋通過、變換車道等課目。學員很快發現，要將重型戰鬥車輛操控得穩定，並非想像中容易，而是必須倚賴一次次練習，才能累積純熟技術。

在越野駕駛訓練部分，則善用訓場天然地形，模擬基地測考場景，帶領學員依不同路面狀況，即時調整中央胎壓控制系統設定，維持車輛最佳機動力與穩定性。由於路面顛簸起伏、環境複雜多變，臨場感十足，學員須具備良好心理素質與臨場反應能力，方能順利通過各項考驗，真正具備上路執行戰備任務的能力。

落實保養檢查 維繫整體戰力

裝備妥善維護是部隊戰力重要指標，因此在駕駛訓練期間，教官特別在車輛機械原理、潤滑保養及主官裝備檢查等課程中，安排大量實作內容，教官都不遺餘力親自帶學員逐項操作，並列為鑑測重點。訓場上，常可看見學員一手拿著技術書刊、一手操作保養工具，逐項核對步驟與程序；筆記本上寫滿重點，紙頁沾染油污與灰塵，成了實作演練最真實的印記。

透過反覆拆解、檢查、組裝，學員不僅熟悉雲豹甲車各項系統運作原理，更能在日後執行行前檢查與故障排除時，第一時間找出癥結、降低裝備故障率，確保車輛隨時保持最佳狀況，進而穩固部隊整體戰力。

戰備演訓任務 考驗駕駛專業

近年因應實戰化訓練原則，雲豹甲車經常配合戰備演訓任務，在要道與市區周邊穿梭行進。面對一般車流與路口號誌，駕駛必須在戰術要求與交通安全間拿捏最佳平衡，嚴守速限與相關規範，避免影響民眾日常生活，讓戰備任務與地方交通得以順利並行。

「在戰場上，我們能衝鋒陷陣，也能成為官兵作戰時最堅強的後盾。」要成為合格的雲豹甲車駕駛，從養成到實際投入各項戰備演訓，每一次啟動引擎、每一趟任務，都是對自身專業的檢驗與磨練。他們深知，唯有在平時把行駛前檢查、駕駛操作與裝備保養做到滴水不漏，戰時才能以可靠機動力支撐部隊作戰，同時兼顧官兵安全與民眾權益。當雲豹甲車平穩駛過每一段路程時，呈現的不僅是鋼鐵戰力，更是軍旅職人長年磨礪本職、堅守崗位、默默護衛國家的具體見證。

受訓官兵駕駛CM33輪型甲車通過複雜地形，考驗官兵駕駛技術。（本報資料照片）

透過循序漸進扎實的訓練，逐步培養雲豹甲車專業駕駛。（記者張雅淳攝）

在「輪型戰鬥車模訓館」中，學員透過模擬車輛各機動狀態的動感平臺等設備，搭配各實際作戰場景，大幅提升訓練效益。（本報資料照片）

每輛雲豹甲車在部隊接裝前，都必須進行爬坡、側斜坡、涉水等測試，期能符合部隊戰訓需求。（本報資料照片）

配合戰備演訓任務，雲豹甲車在要道與市區周邊穿梭行進，駕駛須兼顧戰術要求與交通安全。（本報資料照片）

受訓官兵在人員引導下，操作「倒車入庫」項目。（本報資料照片）