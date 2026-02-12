軍旅13年轉身創業 南分署職訓點亮人生新航道

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為兼顧家庭與人生規劃，曾服役13年的職業軍人蔡長庭報名勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練，結訓後在雲林科技大學周邊創立「日夜吐司舖」，成功從軍旅轉型餐飲創業者，成為南分署以職訓助攻轉職創業的鮮明案例。

雲嘉南分署專業訓練，助蔡長庭未結訓即取得3張餐飲證照。(記者廖承恩翻攝)

軍旅生涯培養紀律與執行力，也讓蔡長庭深知穩定的重要。然而，隨著家庭責任日益加重，他開始思索能兼顧陪伴與發展的職涯方向。懷抱對餐飲的熱情，他沒有貿然投入市場，而是選擇回到學習現場，透過制度化訓練扎穩根基，為人生下一段路做足準備。

廣告 廣告

他參加南分署開辦的「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，訓練時數達840小時，內容橫跨產業概論、職業素養、創新產品開發、食品安全衛生及烘焙實作技術，並納入成本計算、定價策略、行銷企劃與產品攝影等商業經營課程，從技術到市場一次到位，培養學員具備創業所需的全方位能力。

在地點心創意班，助蔡長庭實現創業夢。(記者廖承恩翻攝)

在密集實作與反覆修正中，蔡長庭逐步建立穩定技術基礎，從發酵控制、麵糰延展到餡料調製，皆掌握關鍵細節。他並於訓練期間考取中式麵食及烘焙食品（餅乾類、麵包類）丙級技術士證照，為專業能力加分。他直言：「從原理到實作都打好底子，真正站上市場時，心裡更踏實。」

結訓後，他在兩個月內完成籌備，於雲林科技大學周邊創立「日夜吐司舖」，主打熱壓吐司與手工新鮮吐司，結合在地食材與創新口味設計，並運用課程所學經營社群平台，強化品牌形象與曝光度。憑藉紮實技術與清晰定位，逐步累積穩定客源，成功為自己闖出一片天。

蔡長庭嚴選食材，每日手作吐司，美味又安心。(記者廖承恩翻攝)

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署自辦職前訓練緊扣產業需求，參訓免收訓練費，符合資格者可申請職訓生活津貼，降低轉職門檻。第2期職前訓練現正受理報名，報名至3月17日截止，3月20日甄試，預計4月15日開課，涵蓋自動控制、機械工程師養成、電腦數值控制、創意商品網路行銷及農特產品設計與自媒體行銷等14類職類，預計招收逾300名。分署呼籲有志轉職或精進技能的民眾把握機會，以專業翻轉未來，讓人生再啟新局。