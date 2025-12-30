軍校校友情繫投縣榮民眷 寒冬親送物資傳遞社會溫暖

南投榮服處長王怡文致贈感謝狀，臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會理事長姚約翰。(圖：南投榮服處提供)

寒流來襲，為讓獨居及生活較需照顧的榮民眷感受社會溫暖，臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會發揮大愛精神，由理事長姚約翰親自率隊，會同南投縣榮民服務處處長王怡文、輔導員及社區組長，於寒冬親送關懷物資至榮民眷家中，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

本次關懷對象為獨居的就養榮民陳伯伯，以及中低收入戶的遺眷曾阿姨。訪視過程中，姚約翰理事長親切關心兩位長輩的身體狀況與生活起居，細心傾聽其需求，並提逐一致贈生活物資，盼能減輕其生活負擔，讓長輩們安心度過寒冬。

姚約翰理事長表示，協會秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續投入公益關懷行列，特別關注獨居及生活較需照顧的榮民眷，透過實際行動傳遞溫暖與關懷，不僅展現軍校校友團結互助、回饋社會的情誼，也為寒冬時節注入一股溫暖人心的正向力量。

王怡文處長表示，榮服處將持續結合民間資源，主動深入社區關懷轄內獨居、清寒及中低收入榮民眷，落實長期照顧，讓榮民及其眷屬在生活各層面都能感受到政府與社會的用心支持與溫暖關懷。