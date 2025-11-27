軍機噪音補助範圍擴大！吉安鄉19村中13村納入受惠人口翻倍

【警政時報 包克明／花蓮報導】吉安鄉長期受軍機噪音所擾，鄉公所多年來積極向中央與縣府爭取改善。花蓮縣環保局日前召開「114年度航空噪音防制區劃定（草案）檢討說明會」，正式提出新的劃定草案，吉安鄉補助範圍由原本僅4個村，大幅提升至13個村，涵蓋人口從2萬6千多人躍升至6萬7,749人，受惠人數創新高。

吉安鄉成功爭取軍機噪音補助範圍擴增共納十三村、補助人數六萬七千餘名。(圖／吉安鄉公所)

國民黨平地原住民立委黃仁除協助推動花蓮聯隊噪音補助，也針對空軍七聯隊台東志航基地噪音補償不足的問題持續發聲，去年促成軍民座談，更在立法院會通過主決議，使台東縣政府後續也可望比照辦理，讓更多居民得到應有補償。

國民黨平地原住民立委黃仁除協助推動花蓮聯隊噪音補助，也針對空軍七聯隊台東志航基地噪音補償不足的問題持續發聲。(圖／資料照片)

吉安鄉長游淑貞表示，軍機噪音長年影響民眾生活，這次能順利推動補助區域擴大，除了鄉公所積極爭取，也感謝立委傅崐萁、立委黃仁及中央單位共同協力。游淑貞指出，今年8月於東昌活動中心召開的「國軍花蓮聯隊軍機噪音影響案」說明會，邀集環保局、空軍第五戰術混合聯隊、鄉公所、民代與村長共同討論，經多方溝通取得共識後，促成本次草案成形。

吉安鄉公所長期關注軍機噪音對鄉親生活的影響，並持續向中央與縣府爭取改善。(圖／吉安鄉公所)

根據草案，吉安鄉新增仁和、稻香、永安、東昌、福興五村為一級防制區，每位村民可領取450元補助；二級防制區則新增吉昌、南昌、慶豐、吉安等村，每人補助500元。此外，原一級的勝安、仁里、宜昌三村將調整為二級防制區。最終補助標準仍以縣府正式公告為準。

目前吉安鄉有四村享有補助，人口約26,007人；若草案順利通過，19個村中將有13村取得資格，包含一級與二級防制區，受惠人口將近六萬八千人，補助規模大幅提升。

游淑貞提醒，申請資格需於114年度（1月1日至12月31日）期間設籍於防制區內並具中華民國國籍；新生兒與結婚遷入者則不受設籍期限限制，只需完成戶籍登記即可。

游淑貞指出，中央與地方秉持「以民為本」的精神，持續聆聽居民需求，爭取生活品質相關權益，希望讓吉安成為更宜居、更幸福的家園。

