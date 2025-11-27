軍武圖輯》海鯤號睽違147天後再度出海測試 潛艦美圖看這裡！

國造潛艦海鯤號今天上午出海，進行第四次海測。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕睽違已久的海鯤號經歷147天後，今天上午再度出海測試，國造潛艦原型艦海鯤號自7月3日第3次浮航海測後，長達4個多月未再出港海測，原定在11月底前交艦的規劃確定跳票，今天上午海鯤艦再度出海進行第四次測試，也讓國人為之振奮，這代表海鯤號朝更近一步交艦邁進。

海鯤號海測，不只奮進魔鬼魚一旁護航，就連海軍陸戰隊特勤隊也在一旁護航。(記者李惠洲攝)

海鯤號海測人員作足防護，戰戰兢兢站在甲板上測試。(記者李惠洲攝)

雖然目前尚未達到正式進行潛航下水測試階段，但今、明兩天會連續進行兩次浮航測，海鯤艦正在執行「主機與電力管理系統整管理測試」，需達成調教整合系統安全後才能執行下水測試，確保潛艦海軍官兵們安全無慮。

海鯤號的帆罩上面站了許多海測人員。(記者李惠洲攝)

國造潛艦海鯤號今天上午海測，奮進魔鬼魚一旁護航。(記者李惠洲攝)

國造潛艦海鯤號今天上午出海，進行第四次海測。(記者李惠洲攝)

