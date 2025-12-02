軍民合作！「安捷航空」砸4億改裝偵察機

台灣小型航空公司安捷航空投入4億元改裝輕型飛機，成為首例軍民合作的航空公司，協助國軍進行海上偵察任務。這些改裝後的飛機加裝了光電儀和合成孔徑雷達，能夠在海上清晰追蹤中共軍艦及未開啟船舶辨識系統的漁船動態。路透社也報導了這項低成本偵查計畫，指出安捷航空希望蒐集中共軍艦動態情報，提供台灣安全部門參考，強化國防戰略。

（圖／TVBS）

安捷航空防衛安全事業處處長洪曉榮表示，改裝後的飛機前方安裝了如同望遠鏡功能的光電儀，能夠看到70至80公里外的目標。他們還整合了船舶發報系統（AIS），可以快速掌握哪些船隻沒有開啟辨識系統，並立即將資訊傳輸到地面。這架改裝飛機斥資4億元，價格僅為軍用偵察機的十分之一，目前已累積超過100小時的飛行時數。洪曉榮強調，只要有需求，這些飛機就能在定時或特殊情況下起飛執行任務。

安捷航空決定加入國防事務的契機，來自於董事長看見中共在台海頻繁軍演的情況。國防安全研究院所長蘇紫雲指出，商業飛機改裝的輕型海洋巡邏機，飛行成本約在1000至1200美元之間，具有明顯的成本優勢。

值得注意的是，安捷航空的醫療專機今年6月曾在載送病患到台灣本島後，空機從松山返回金門時被告知有共機跟隨，當時機長發現共機距離近到用肉眼就能看見。對於未來與國軍合作曝光後，專機是否會被對岸盯上的問題，洪曉榮引述董事長的話表示：「如果沒有人要做，永遠都不會做。」作為台灣的航空公司，他們希望能率先整合能量。

安捷航空這次企業拋磚引玉的行動，期盼能有更多民間企業投入國防領域，創造更多軍民合作的新案例，共同強化台灣的防衛能力。

