軍民攜手守護新北 侯友宜端午勞軍向10個國軍單位致敬

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【記者葉柏成／新北報導】端午佳節將至，新北市政府今（10）日上午在市政會議中舉辦端午節慰勞國軍活動，由市長侯友宜在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，親自致贈慰勞金給10個國軍單位，感謝官兵長期協助地方事務推動及災害防救工作，並向所有國軍弟兄姊妹表達誠摯謝意與敬意，提前祝福端午佳節愉快、平安順遂。

侯友宜逐一致贈慰勞金予各單位代表，感謝國軍官兵平時堅守崗位、守護地方安全，並在災害發生時第一時間投入支援工作。現場氣氛溫馨熱絡，展現軍民合作、情誼深厚的良好互動。

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他表示，端午節前夕辦理慰勞活動，不僅是向辛勞付出的官兵表達感謝，更是促進軍民交流、深化合作的重要機會。國軍始終是守護國家與人民安全的重要力量，無論是平時戰備整備、地方服務或災害應變，都展現高度專業與責任感。市府未來也將持續支持國軍執行各項任務，與國軍攜手守護新北市民的生命財產安全。

《圖說》市長侯友宜端午節慰勞國軍親自致贈慰勞金給10個國軍單位之一。〈民政局提供〉

侯友宜特別感謝國軍長年協助地方各項公共事務及災害搶救工作。他表示，每逢天然災害來襲，總能看見國軍弟兄姊妹投入第一線協助撤離、搶修及復原作業，成為地方政府最堅強的後盾。希望藉由慰勞活動，讓官兵感受到來自市府及市民的支持與關懷。

民政局長林耀長指出，國軍多年來積極協助地方災害防救工作，每逢颱風期間，均配合市府災害應變中心整備待命，投入救災及復原任務，深獲市民肯定與感謝。此外，近年憲兵第二○五指揮部及陸軍聯合兵種第二六九旅也協助替代役備役役男實彈射擊訓練，確保訓練任務順利推展。

《圖說》市長侯友宜端午節慰勞國軍親自致贈慰勞金給10個國軍單位之二。〈民政局提供〉

他說，今年適逢漢光演習及城鎮韌性演習密集展開，國軍肩負繁重演訓任務，展現守護國家安全與地方穩定的重要力量，也彰顯軍民攜手合作、共同守護新北家園的堅定決心。

此次受贈單位包括陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、北部地區後備指揮部、新北市後備指揮部、憲兵第二○五指揮部、新北憲兵隊、陸軍新北市後備旅、陸軍聯合兵種第二六九旅及國防部資通電軍指揮部等10個單位。

《圖說》市長侯友宜端午節慰勞國軍親自致贈慰勞金給10個國軍單位之三。〈民政局提供〉

受贈代表陸軍第六軍團指揮部表示，感謝新北市政府長期以來對國軍的支持與鼓勵。面對當前複雜多變的國際局勢，國軍將持續強化戰備整備與訓練工作，堅守崗位、克盡職責，守護國家安全與社會安定，成為市民最可靠的後盾。