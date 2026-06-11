軍民一家親 聖德基金會董事長游高吉端節慰問陸軍153旅及蘭指部官兵

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▲聖德基金會董事長游高吉(左3)與執行長游梓銘(左2)慰問陸軍153旅留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】端午佳節將至，為感念國軍官兵保家衛國的辛勞，長期支持國防的宜蘭縣軍人服務站顧問、財團法人宜蘭縣私立聖德社會福利慈善事業基金會董事長游高吉，於11日上午10時，在宜蘭縣軍人服務站站長張維新陪同下，親赴陸軍步兵第153旅及蘭陽地區指揮部進行端節慰問，並致贈端節慰問金與加菜金，向戮力戰備演訓的官兵弟兄姊妹致上最高敬意，展現「軍愛民、民敬軍」的溫馨典範。

▲陸軍153旅長謝昀希(左)回贈紀念品感謝游高吉董事長慰問。

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​游高吉董事長經營事業有成，更始終不忘回饋社會，熱心公益曾榮獲全國好人好事代表接受總統召見。多年前成立「聖德社會福利慈善事業基金會」以來，樂善好施、積極投入公益，深受各界好評，更曾榮獲全國好人好事代表表揚。游董事長向來對國防事務與敬軍活動不遺餘力，今日特別在基金會執行長、其子游梓銘的陪同下深入部隊，親自傳達民間對國軍最深摯的感謝與佳節祝福。

​面對來自民間的溫暖關懷，陸軍步兵153旅及蘭指部的官兵代表皆感到無比振奮與感動。部隊長官表示，社會各界的支持是國軍最強大的後盾，全體官兵將持續堅守崗位、戮力戰備，以實際行動守護家園，不負民眾所託。

▲陸軍蘭指部指揮官許政輝少將(左5)歡迎聖德基金會前來慰問留影。

​此次慰問活動不僅為即將到來的端午佳節增添溫馨氛圍，更進一步凝聚軍民團結向心，成為「軍民一家親」的最佳寫照。(照片記者林明益翻攝)