軍演不敢罵中共卻「反將日本一軍」？他酸大開眼界 轟蕭旭岑：住海邊嗎

政治中心／李紹宏報導

中共昨（29）日無預警對台軍演，國防部對此強烈譴責，不過中國國民黨的態度似乎有點曖昧。國民黨副主席蕭旭岑對此曾表示，這是「在對日本首相高市早苗的一場測試」， 讓政治工作者周軒傻眼開酸，這番言論真的讓人大開眼界，怒嗆蕭旭岑「你一個國民黨的副主席，管到人家日本首相去是怎樣？住海邊嗎？」

中共對台軍演，國民黨副主席長蕭旭岑稱是在測試高市早苗的，引發輿論。（圖／ 資料照）

周軒在臉書上指出，針對中共近日對台進行軍事演習，國民黨副主席蕭旭岑表示，此次軍演是在測試日本首相高市早苗對「台灣有事」的態度，是否已達日本所稱的「存立危機事態」，並認為台日軍事合作及外界揣測的台日聯防構想，皆可透過此次軍演加以檢驗。

廣告 廣告

對此，周軒嚴厲批評，認為蕭旭岑的說法不僅失當，也逾越分際。周軒指出，日本政府是否採取行動，早已多次表明將依「實際狀況進行綜合判斷」，並非由台灣在野黨政治人物加以評斷。他質疑，蕭以國民黨副主席身分，對日本首相指指點點，並不恰當，更直呼「今天算是開了眼界」。

周軒也表示，中共若發動如此規模的軍演，美國與日本不可能毫無反應，外界不應將區域安全情勢簡化為對單一政治人物立場的測試。他並質疑，相關言論恐對台日關係造成不必要的誤解。

台灣外交部長吳釗燮在X平台貼出了中共環台軍演。（圖／翻攝自X平台 @josephwutw）

此外，周軒進一步點名國民黨內部其他發言，國民黨主席鄭麗文在談及中共對台軍演時，反而將責任歸咎於總統賴清德與民進黨，卻未正面譴責中共製造區域緊張。他批評，國民黨長期將「中華民國」掛在嘴邊，但在面對中共軍事壓力時，相關論述卻顯得模糊，連「中國製造危機」都說不出口。

因此周軒認為，國民黨若在中共對台軍事施壓的情況下，未能清楚表達反對立場，卻頻頻對日本發言，引發外界質疑其是否刻意挑撥台日關係，「說你不是中共同路人，還真的不太讓人相信」。

更多三立新聞網報導

鄭習會進度曝光！賴清德嗆「怎相信沒條件？」 鄭麗文：別惡意帶風向

夏立言赴中喊統一是必須 媒體人諷國民黨「一個比一個猛」

曾為黃國昌辯護…林飛帆認了「我嚴重判斷錯誤」：他對台灣民主破壞很大

葉耀元嗆蕭旭岑：唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水

