「軍演也發生在網路上！」 她提醒：認知域作戰是第六戰場

中共解放軍現正發動「正義使命-2025」圍台軍演，引發國內外關注。政治評論員吳靜怡今天（30日）發文示警，這次軍演可看到社群媒體誇大解放軍新式武器的威力，意圖在開戰前就讓台灣社會陷入「打不贏」的失敗主義。認知域作戰應視為與海陸空同等重要的「第六戰場」，「軍演也發生在網路上！」

吳靜怡表示，輿論戰不再是獨立行動，而是與實體軍事行動高度綁定，從這次軍演可以看到透過社群媒體誇大解放軍新式武器的威力，像是昨天晚上的空拍機畫面，同時貶低台灣國防自主的有效性，意圖在開戰前就讓台灣社會陷入「打不贏」的失敗主義。

吳靜怡說，從「資訊戰」轉向「演算法認知戰」，利用生成式AI和大語言模型來克服過去文化隔閡的弱點，製造的假訊息將更具在地感，更難被辨識為外部攻擊。

吳靜怡指出，利用大數據建立目標受眾的輪廓，針對台灣不同族群投放客製化的恐懼或失敗主義訊息，實現「千人千面」的精準打擊。

吳靜怡提醒，「認知域」是唯一可以「在不流血的情況下擊敗對手」的領域，達到這與孫子兵法不戰而屈人之兵的現代化輿論戰，中共手段變成了利用演算法來操縱人類的大腦思考。「面對認知作戰，我們每個人都是第一線！軍演也發生在網路上！」



