軍演也發生在網路上！認知域成新戰場 她警告：每個人都在第一防線

共軍東部戰區無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，今（30）日的軍演更是包括實彈射擊。政治評論員吳靜怡就撰文分析，軍演的戰場其實也發生在網路上，而每個人都在第一防線。

吳靜怡表示，「2027年」已不再只是模糊的時間節點，而是具備實際作戰能力的「驗收期」，顯示北京在解決台灣問題上的政治決心，可能已高於對短期經濟代價的顧慮。她認為，台灣必須在未來五年內大幅提升國防工業產能，並加快新型作戰概念的實戰化，才能抵消中國日益增長的強制力。

然而，除了傳統海、陸、空作戰外，認知域作戰的重要性也日益受到關注，被視為與傳統軍事領域同等關鍵的「第六戰場」。吳靜怡指出，輿論戰已不再是獨立行動，而是與實體軍事行動高度結合。從近期解放軍軍演可觀察到，中國透過社群媒體大量傳播新式武器的畫面與影像，並刻意放大其作戰能力，同時貶低台灣國防自主的有效性，試圖在衝突發生前，先行削弱台灣社會的心理防線，營造「無法取勝」的失敗主義氛圍。

吳靜怡認為，中國的資訊操作正從傳統「資訊戰」轉向「演算法認知戰」，透過生成式AI與大型語言模型，克服過往因文化差異而產生的限制，使假訊息更具在地性，也更難辨識為外部攻擊。藉由大數據分析建立目標族群輪廓，並針對台灣不同社會群體投放量身打造的恐懼或失敗主義訊息，達到「千人千面」的精準影響效果。

吳靜怡說，「認知域」是目前唯一能在不流血的情況下削弱甚至擊敗對手的戰場，其核心目標與《孫子兵法》中「不戰而屈人之兵」的概念相呼應。不同的是，現代輿論與心理戰的主要工具，已轉變為演算法與科技手段，藉此影響人類的判斷與思考。

吳靜怡提醒，面對日益複雜的認知作戰環境，社會大眾本身就是第一線防線，軍事演訓不僅發生在實體空域與海域，也同步在網路與社群平台上展開。

