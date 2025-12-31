軍演仍未公布結束時間 國台辦：反台獨才能和平

大陸國台辦發言人張晗。（圖／央視軍事微博）

解放軍東部戰區自29日宣布組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」軍事演習。針對軍演何時會正式結束，大陸國台辦並未給出具體時間；另被問及台海如何和平，國台辦強調，「必須堅持一個中國原則，明確地反對台獨」。

中國人民解放軍東部戰區於29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「正義使命-2025」演習，在台灣備受關注，引發強烈震撼。外界分析此次為史上規模最大、最靠近台灣的一次。

針對此事，國台辦發言人張晗今日在記者會上回應指出，解放軍有關軍事行動，是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。並批賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係、威脅台海和平穩定，也嚴重損害中華民族利益和台灣人民切身利益。

張晗指出，對於任何台獨分裂行徑絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊，並強調任何外部勢力妄圖介入台海問題、干涉中國內政，必將在中國解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流，任何人都不能低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

另有台灣媒體問及，和平的定義為何？張晗強調，台獨的分裂行徑和外部勢力的縱容支持，是對台海和平穩定的最大威脅，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，明確地反對台獨。日媒則問到軍事演習是否已結束？張晗僅說「關於演習的具體事宜，請向有關部門具體詢問」。

