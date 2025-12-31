軍演僅「熄燈」未言明結束？ 東部戰區續發布操演影片
大陸一連兩日執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，然而東部戰區至今僅表示「熄燈號」卻未言明結束，今日仍發布相關操演影片。而據國防部統計，軍演次日（30日）總計共77機擾台，其中35架次逾越中線，另包含共艦14艦、公務船8艘活動。
大陸東部戰區昨日晚間僅在社群表示「東部熄燈號」，但未言明演訓結束，國防部在昨日晚間的記者會上表態，會持續待命監控動態。而今日上午，解放軍東部戰區的社群仍然持續發布相關操演影片，甚至把軍演「做成MV」，並反嗆台灣「理當從從容容走向燈，哪能匆匆忙忙撲入火」。
據國防部今日公布操演次日的中共機艦動態指出，截至今日上午6時止，偵獲共機77架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域者35架次，另包含共艦17艘及公務船8艘，持續在臺海周邊活動。國防部情次室次長謝日升中將昨日也說明，就算軍演結束，這些船艦返航仍會在附近海域移動一段時間。
依動態情勢圖可見，自上午0730起至1025止，共偵獲主、輔戰機10架次在北部空域活動；上午0600起至下午1955止，共偵獲主、輔戰機及無人機計40架次在海峽中線一帶活動，其中8架次逾越海峽中線；而自上午0815起至下午1535止，共偵獲主戰機及無人機27架次活動於西南空域。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
