軍演前再炸！美軍炸委內瑞拉「毒品船」專家：對委動武率超5成

美軍再對加勒比海一艘疑似走私毒品的船隻發動致命打擊，造成船上4人喪生，不只如此，美軍16日與千里達及托巴哥舉行聯合軍演，地點距離委內瑞拉只有十幾公里，專家分析美國不會收手，因為他們真正看準的其實是委內瑞拉的「石油」。

美國南方司令部釋出影片稱美軍10日再對加勒比海一艘疑似走私毒品的船隻發動致命打擊，船上4人全喪生。（圖／翻攝 @Southcom via X）

美國軍方於14日公布一段黑白影片，展示了一艘高速行駛的船隻突然起火爆炸、竄出濃煙並停下的畫面。軍方稱這是對一艘位於加勒比海、涉嫌從事非法毒品走私的船隻發動「致命武力打擊」，導致船上4人全數罹難。同時，美國宣布軍隊將加入千里達及托巴哥的軍事部隊，並派遣最新、最大的福特號航空母艦駛入加勒比海，計劃從16日起舉行聯合軍演，此舉引發委內瑞拉強烈抗議。

美國國防部表示，美軍部隊將加入千里達及托巴哥的軍事部隊，不僅對海上船隻發動攻擊，還將派遣福特號航空母艦參與行動。美方宣布計劃從16日起與千里達及托巴哥共和國舉行聯合軍演，軍演位置距離委內瑞拉沿海僅約11到12公里，幾乎就在委內瑞拉的「家門口」，此舉引發委內瑞拉方面強烈反彈。

委內瑞拉總統馬杜洛在週六出席當地活動時，以一種抗議的方式哼唱了約翰藍儂的經典反戰歌曲《Imagine》，並強調「和平、和平、和平」。他表示，千里達及托巴哥的人民將會思考是否要繼續允許他們的海域與土地被用來嚴重威脅加勒比地區的和平。

儘管面臨委內瑞拉的抗議，美國似乎不打算停止這些軍事行動。巴西聖保羅州立大學學者Marcos Cordeiro Pires認為，核心問題其實是對天然資源的覬覦，因為委內瑞拉擁有全球已知最大的石油儲量。

美國智庫「戰略與國際研究中心」研判，以目前情況來看，美軍已在加勒比海集結約10000名士兵和數十艘戰艦與F-35戰機，並已開始研究委內瑞拉的防空系統。該智庫評估，美國對委內瑞拉動武的可能性已達5到7成，關鍵因素取決於馬杜洛是否在石油與改選議題上讓步。若委內瑞拉不照做，馬杜洛想維持的「和平」可能很快就會消失。

